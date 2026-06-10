"Antes muerta que confesarte nada": Nieves se mantiene firme ante Don Agustín pese a su encarcelamiento

¡Nieves está atravesando su peor momento! Tras las graves acusaciones de Don Agustín, la Guardia Civil se presentó en casa de Nieves, ¡que terminó siendo encarcelada!A pesar de este duro golpe, la enfermera tiene claro que no piensa confesar su delito y confía en que este mal trago pase rápido y pueda volver a casa lo antes posible.

Con esperanza de quedar en libertad, Pablo visitó a la enfermera en prisión y le prometió buscar al mejor abogado de la ciudad. Sin embargo, la enfermera también recibió una visita muy desagradable… ¡la de Don Agustín!

El párroco confesó a la enfermera que no le quedó más remedio que denunciarla y que fue una decisión muy difícil: “Te di la oportunidad de arrepentirte y confesar, pero no quisiste escuchar, algún día me lo agradecerás”.

Estas palabras no han agradado en absoluto a Nieves, que, harta de su cinismo, le ha exigido que se marche: “Antes muerta que confesarte nada”.

Sin embargo, Don Agustín no ha dado su brazo a torcer y ha continuado con su letanía: “Si te arrepientes de tus pecados, todo esto pasará”.

“Aléjese de mí”: Finalmente, la enfermera ha estallado en furia y, tras dejarle claro, una vez más, que no piensa confesar Don Agustín ha decidido marcharse, no sin antes hacerle una dura advertencia: “No empeores la cosas, es tu alma la que está en juego”. ¿Se derrumbará Nieves y terminará confesando o se mantendrá firme?

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