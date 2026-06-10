Cloe renuncia a Nueva York y se queda en Toledo, ¿para seguir cerca de Marta?: "Podéis contar conmigo"

Félix Cifuentes ofreció una jugosa oferta labora en Nueva York a Cloe, que no puede estar más ilusionada por vivir una nueva etapa en la ciudad más cosmopolita. Sin embargo, este sueño se vio truncado cuando Digna le ofreció quedarse en Toledo y apostar por el nuevo proyecto de los De la Reina.

Digna ha acudido al despacho de Cloe para conocer su decisión y todo ha cambiado cuando Marta ha aparecido para conocer las novedades de la francesa.

La llegada de la hija de Damián ha despejado cualquier duda sobre el futuro de Cloe, quien ha decidido quedarse en Toledo: “Podéis contar conmigo desde ya mismo”.

Digna y Marta han recibido esta noticia con la mayor de sus alegrías y le han prometido que reconstruir la perfumería desde cero será una gran aventura.

“Sería muy hipócrita seguir trabajando para una empresa con la que no comparto ningún valor” ha confesado Cloe, justificando su decisión de quedarse en la colonia. ¿Será Marta la verdadera razón de esta decisión?

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