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Capítulo 89

"Ella me escucha y me respeta": Abidin hunde a Suna tras pillarlo con su ex

Suna ha pillado a Abidin en una actitud de lo más cómplice con su exprometida, Aysen, y ha perdido los papeles por completo.

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¡Menudo lío se ha montado en los jardines de la mansión! Abidin estaba teniendo un momento de lo más confidencial con Aysen, su exprometida. La joven se ha acercado a él con intenciones muy claras: "Lo único que quiero es que seas feliz. No has sonreído desde que llegaste aquí... Haré todo lo que pueda por ti". A pesar de que Abidin le ha pedido que deje de seguirlo y de escuchar detrás de las puertas, Aysen ha insistido en mostrarle su apoyo ahora que ha encontrado a su madre.

Pero la paz les ha durado muy poco. Suna ha aparecido de la nada y, al verlos juntos, le ha cambiado la cara por completo. Sin dudarlo, ha echado a la sirvienta de malas maneras: "¿Hoy tienes el día libre? Pues venga, vete. Deberías conocer cuál es tu sitio".

En cuanto se han quedado solos, Suna ha estallado contra Abidin, acusándolo de estar jugando sucio: "¿Qué estabais haciendo aquí? ¿Recordando viejos tiempos? ¿Es que estás intentando vengarte de mí o algo así?". Pero Abidin, que ya no piensa callarse nada, le ha devuelto el golpe: "¿Por qué? ¿Acaso tú no te sentías mal cuando corrías detrás de Ferit?".

Esa frase ha terminado por volver loca a Suna, que se ha defendido a gritos asegurando que entre ella y el marido de su hermana nunca ha pasado nada y que solo intentaba ayudarlo. Sin embargo, no ha podido ocultar la rabia que le da ver a su marido con otra: "¡Aysen es tu exprometida y os juntáis aquí delante de mis ojos! ¿De qué hablabais?".

Ha sido entonces cuando Abidin ha hundido a su esposa con su comentario: "Hablábamos porque ella me escucha. Y porque me respeta. Está haciendo lo que tú no haces". Suna, conteniendo las lágrimas, se la ha jurado antes de dar media vuelta: "¡Muy bien! Pues que haga otras cosas que yo no haré a partir de ahora". ¡La que se ha liado por culpa de los celos!

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