"Ella me escucha y me respeta": Abidin hunde a Suna tras pillarlo con su ex

¡Menudo lío se ha montado en los jardines de la mansión! Abidin estaba teniendo un momento de lo más confidencial con Aysen, su exprometida. La joven se ha acercado a él con intenciones muy claras: "Lo único que quiero es que seas feliz. No has sonreído desde que llegaste aquí... Haré todo lo que pueda por ti". A pesar de que Abidin le ha pedido que deje de seguirlo y de escuchar detrás de las puertas, Aysen ha insistido en mostrarle su apoyo ahora que ha encontrado a su madre.

Pero la paz les ha durado muy poco. Suna ha aparecido de la nada y, al verlos juntos, le ha cambiado la cara por completo. Sin dudarlo, ha echado a la sirvienta de malas maneras: "¿Hoy tienes el día libre? Pues venga, vete. Deberías conocer cuál es tu sitio".

En cuanto se han quedado solos, Suna ha estallado contra Abidin, acusándolo de estar jugando sucio: "¿Qué estabais haciendo aquí? ¿Recordando viejos tiempos? ¿Es que estás intentando vengarte de mí o algo así?". Pero Abidin, que ya no piensa callarse nada, le ha devuelto el golpe: "¿Por qué? ¿Acaso tú no te sentías mal cuando corrías detrás de Ferit?".

Esa frase ha terminado por volver loca a Suna, que se ha defendido a gritos asegurando que entre ella y el marido de su hermana nunca ha pasado nada y que solo intentaba ayudarlo. Sin embargo, no ha podido ocultar la rabia que le da ver a su marido con otra: "¡Aysen es tu exprometida y os juntáis aquí delante de mis ojos! ¿De qué hablabais?".

Ha sido entonces cuando Abidin ha hundido a su esposa con su comentario: "Hablábamos porque ella me escucha. Y porque me respeta. Está haciendo lo que tú no haces". Suna, conteniendo las lágrimas, se la ha jurado antes de dar media vuelta: "¡Muy bien! Pues que haga otras cosas que yo no haré a partir de ahora". ¡La que se ha liado por culpa de los celos!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas