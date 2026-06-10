Alya entra a escondidas en el despacho de Cihan y descubre el peor secreto de los Albora

Alya ha decidido arriesgarse como nunca antes en la mansión. Aprovechando un descuido de su marido, la doctora ha entrado en su despacho y le ha robado la llave para registrar sus cosas. Tras rebuscar con cautela, ha encontrado un misterioso disco y no ha dudado en reproducirlo. Lo que ha visto en esa pantalla la ha dejado en shock: eran las imágenes del día en que mataron al padre de Cihan.

En la grabación se podía ver que era el día de la boda de Cihan y a la familia organizándose en mitad de la fiesta. Al ver las imágenes, Alya ha empezado a encajar todas las piezas del puzzle y ha reconocido perfectamente el lugar donde se grabó todo: "Aquí, en esta casa, cuando Boran seguía viviendo aquí". Justo en ese instante, Cihan ha entrado de golpe en el despacho y la ha pillado con las manos en la masa.

La doctora se ha quedado paralizada y horrorizada al ver en la pantalla el momento exacto en el que su suegro recibía el fatídico disparo que acabó con su vida. Un golpe durísimo que arruinó la boda de sangre. Alya ha seguido mirando la pantalla, dándose cuenta de quién era la novia: "La mujer del vídeo es Meryem".

Alya ha recordado en ese mismo instante las palabras que escuchó tiempo atrás, confirmando que aquella mujer era el gran secreto de la familia: "Como Boran dijo en el vídeo. La mujer de tu vida. Tu amor. El único". Sin embargo, la última voluntad de Boran no era el único secreto que escondían los Albora. Lo que Alya todavía no se imagina, y que promete poner patas arriba a todo el clan, es que Boran es en realidad hijo de Ecmel. ¿Cómo reaccionará la doctora cuando descubra esta impactante verdad?

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