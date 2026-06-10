Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | Capítulo del 9 de junio

Alya entra a escondidas en el despacho de Cihan y descubre el peor secreto de los Albora

¡Cihan la ha pillado con las manos en la masa! Alya se ha jugado el tipo para descubrir qué esconde su marido en el despacho. Al poner un misterioso disco, ha visto en directo el asesinato de su suegro.

Alya entra a escondidas en el despacho de Cihan y descubre el peor secreto de los Albora

Publicidad

Alya ha decidido arriesgarse como nunca antes en la mansión. Aprovechando un descuido de su marido, la doctora ha entrado en su despacho y le ha robado la llave para registrar sus cosas. Tras rebuscar con cautela, ha encontrado un misterioso disco y no ha dudado en reproducirlo. Lo que ha visto en esa pantalla la ha dejado en shock: eran las imágenes del día en que mataron al padre de Cihan.

En la grabación se podía ver que era el día de la boda de Cihan y a la familia organizándose en mitad de la fiesta. Al ver las imágenes, Alya ha empezado a encajar todas las piezas del puzzle y ha reconocido perfectamente el lugar donde se grabó todo: "Aquí, en esta casa, cuando Boran seguía viviendo aquí". Justo en ese instante, Cihan ha entrado de golpe en el despacho y la ha pillado con las manos en la masa.

La doctora se ha quedado paralizada y horrorizada al ver en la pantalla el momento exacto en el que su suegro recibía el fatídico disparo que acabó con su vida. Un golpe durísimo que arruinó la boda de sangre. Alya ha seguido mirando la pantalla, dándose cuenta de quién era la novia: "La mujer del vídeo es Meryem".

Alya ha recordado en ese mismo instante las palabras que escuchó tiempo atrás, confirmando que aquella mujer era el gran secreto de la familia: "Como Boran dijo en el vídeo. La mujer de tu vida. Tu amor. El único". Sin embargo, la última voluntad de Boran no era el único secreto que escondían los Albora. Lo que Alya todavía no se imagina, y que promete poner patas arriba a todo el clan, es que Boran es en realidad hijo de Ecmel. ¿Cómo reaccionará la doctora cuando descubra esta impactante verdad?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Cihan pilla a Ugur ayudando a Alya y acaba pegándole: "Si vuelvo a verte con ella, no volverás a caminar"

Cihan pilla a Ugur ayudando a Alya y acaba pegándole: "Si vuelvo a verte con ella, no volverás a caminar"

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

Alya entra a escondidas en el despacho de Cihan y descubre el peor secreto de los Albora

Alya entra a escondidas en el despacho de Cihan y descubre el peor secreto de los Albora

Una nueva vida

"Ella me escucha y me respeta": Abidin hunde a Suna tras pillarlo con su ex

Descubre la telepatía entre Adriana Torrebejano y Rubén Cortada

Descubre la telepatía entre Adriana Torrebejano y Rubén Cortada

La incómoda pregunta de Mine a Alya tras encontrarla en su casa con Cihan: "¿Te mueres de celos?"
En tierra lejana | Capítulo del 8 de junio

La incómoda pregunta de Mine a Alya tras encontrarla en su casa con Cihan: "¿Te mueres de celos?"

Cihan intenta acercarse a Alya pero se topa con su rechazo: "Solo intento hacer algo bueno por ti"
En tierra lejana | Capítulo del 9 de junio

Cihan intenta acercarse a Alya pero se topa con su rechazo: "Solo intento hacer algo bueno por ti"

"¿Para qué soy libre si tú eres infeliz?": Sahin se rompe al descubrir el sacrificio de Zerrin
En tierra lejana | Capítulo del 9 de junio

"¿Para qué soy libre si tú eres infeliz?": Sahin se rompe al descubrir el sacrificio de Zerrin

El chantaje se ha cumplido, pero a un precio demasiado alto. Nada más firmarse el matrimonio, Demir ha enviado el vídeo al juez y Sahin ha salido de la cárcel.

Zerrin se casa con Demir pensando en Kaya: el sacrificio que cambia su vida para siempre
En tierra lejana | Capítulo del 9 de junio

Zerrin se casa con Demir pensando en Kaya: el sacrificio que cambia su vida para siempre

El peor de los escenarios se ha cumplido. A pesar de los intentos de Kaya por detener la ceremonia, el terrible chantaje sobre la libertad de Sahin ha pesado más.

Kaya intenta impedir la boda de Zerrin y Demir, pero descubre el chantaje que los une: "Sahin depende de esto"

Kaya intenta impedir la boda de Zerrin y Demir, pero descubre el chantaje que los une: "Sahin depende de esto"

Ni la verdad sobre Seida logra detener a Demir: "Voy a casarme igualmente"

Ni la verdad sobre Seida logra detener a Demir: "Voy a casarme igualmente"

“Esto es el comienzo de algo muy grande”: Brossard acepta la propuesta de Damián y desata la alegría entre los De la Reina

“Esto es el comienzo de algo muy grande”: Antoine Brossard acepta la propuesta de Damián y desata la alegría entre los De la Reina

Publicidad