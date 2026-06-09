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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel utiliza a Valentina para vengarse de Andrés

El director de la fábrica vuelve a atacar a su primo ya que cree que por su culpa él y su familia no han podido marcharse a París.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel utiliza a Valentina para vengarse de Andrés

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad

Los Salazar estarán hundidos tras la detención de Nieves. Pablo, tratará de buscar un abogado que pueda sacarla de la cárcel y depsués irá a visitar a la cárcel. Allí le dirá que no piensa dejarla sola y que la apoyará siempre. ¿Podrá salir pronto de prisión?

Tras la oferta de Digna, Cloe tendrá que decidir si quedarse en Toledo con los De la Reina o seguir al lado de Brossard en un puesto en Nueva York. ¿Qué decisión tomará?

Paula le dirá a Manuela que se ha mudado a casa una amiga tras su despido ocultándole que le han echado de la pensión y que ahora vive en la calle...

Gabriel está convencido que Begoña no ha querido marcharse de Toledo para no separarse de Andrés y se vengará de él contándole sus sospechas aValentina, la cuál no querrá ni mirar a la cara al joven De la Reina.

Además, el director de la fábrica se reunirá con Floral para ir en contra de la empresa y de su familia. ¿Qué estará tramando?

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