Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel utiliza a Valentina para vengarse de Andrés

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Los Salazar estarán hundidos tras la detención de Nieves. Pablo, tratará de buscar un abogado que pueda sacarla de la cárcel y depsués irá a visitar a la cárcel. Allí le dirá que no piensa dejarla sola y que la apoyará siempre. ¿Podrá salir pronto de prisión?

Tras la oferta de Digna, Cloe tendrá que decidir si quedarse en Toledo con los De la Reina o seguir al lado de Brossard en un puesto en Nueva York. ¿Qué decisión tomará?

Paula le dirá a Manuela que se ha mudado a casa una amiga tras su despido ocultándole que le han echado de la pensión y que ahora vive en la calle...

Gabriel está convencido que Begoña no ha querido marcharse de Toledo para no separarse de Andrés y se vengará de él contándole sus sospechas aValentina, la cuál no querrá ni mirar a la cara al joven De la Reina.

Además, el director de la fábrica se reunirá con Floral para ir en contra de la empresa y de su familia. ¿Qué estará tramando?

¡Descubre todo lo que pasará en los próximos capítulos adelantándote en atresplayer!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas