Capítulo 579 de Sueños de libertad; 10 de junio: Gabriel se alía con Floral y amenaza el futuro de los De la Reina

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

¡Los Salazar siguen en shock! El encarcelamiento de Nieves ha abierto una nueva crisis en la familia y mientras Pablo y Mabel tratan de ayudar a la enfermera, Miguel continúa renegando de ella. ¿Podrán hacerle cambiar de opinión?

Pablo también ha visitado a su mujer en la cárcel y le ha prometido que no descansará hasta encontrar un abogado que la saque de prisión. ¿Lo conseguirá?

Mientras, Gabriel ha manipulado a Valentina y le ha hecho creer que Andrés ha saboteado su marcha a París porque sigue enamorado de Begoña. Estas palabras han abierto un nuevo frente entre la dependienta y el hijo de Damián.

Además, Gabriel se ha reunido con Floral para hacer una mejor oferta que la de los De la Reina y arrebatarles los terrenos de Toledo.

En otro orden cosas… ¡Cloe ha decidido quedarse en Toledo! La francesa ha aceptado trabajar para el nuevo proyecto de los De la Reina y ha desatado la alegría de Marta y Digna.

Además, Eduardo se ha desahogado con Manuela tras recibir la triste noticia de que su hermano padece una gravísima enfermedad. A su vez, Paula ha sido expulsada de la pensión, pero la joven ha engañado a la gobernanta y le ha dicho que se iba a vivir a casa de una amiga.

Finalmente, Claudia también la ha confesado a Tasio que envío su carta a Carmen. ¿Recibirá una respuesta de la sevillana?

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