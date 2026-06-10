Resumen
Capítulo 579 de Sueños de libertad; 10 de junio: Gabriel se alía con Floral y amenaza el futuro de los De la Reina
El director de la perfumería ha convencido a Floral para mejorar la propuesta de los De la Reina por los terrenos de Toledo.
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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…
¡Los Salazar siguen en shock! El encarcelamiento de Nieves ha abierto una nueva crisis en la familia y mientras Pablo y Mabel tratan de ayudar a la enfermera, Miguel continúa renegando de ella. ¿Podrán hacerle cambiar de opinión?
Pablo también ha visitado a su mujer en la cárcel y le ha prometido que no descansará hasta encontrar un abogado que la saque de prisión. ¿Lo conseguirá?
Mientras, Gabriel ha manipulado a Valentina y le ha hecho creer que Andrés ha saboteado su marcha a París porque sigue enamorado de Begoña. Estas palabras han abierto un nuevo frente entre la dependienta y el hijo de Damián.
Además, Gabriel se ha reunido con Floral para hacer una mejor oferta que la de los De la Reina y arrebatarles los terrenos de Toledo.
En otro orden cosas… ¡Cloe ha decidido quedarse en Toledo! La francesa ha aceptado trabajar para el nuevo proyecto de los De la Reina y ha desatado la alegría de Marta y Digna.
Además, Eduardo se ha desahogado con Manuela tras recibir la triste noticia de que su hermano padece una gravísima enfermedad. A su vez, Paula ha sido expulsada de la pensión, pero la joven ha engañado a la gobernanta y le ha dicho que se iba a vivir a casa de una amiga.
Finalmente, Claudia también la ha confesado a Tasio que envío su carta a Carmen. ¿Recibirá una respuesta de la sevillana?
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