Capítulo 542
“Ojalá nos hubiéramos conocido en otro momento”: Paula confiesa a Tasio que está enamorada de él
La joven se ha declarado al hijo de Damián cuando este la estaba consolando.
Tasio ha vivido uno de los momentos más incómodos de su historia con Paula cuando la joven… ¡le ha confesado que está enamorada de él!
El hijo de Damián se dirigía al convite que los De la Reina habían preparado en su honor cuando se ha encontrado a la asistenta llorando desconsolada en el parque.
Afectado por la situación, Tasio se ha disculpado con ella y le ha confesado sentirse responsable de su ruptura con Ángel, asegurándole que nunca va a estar sola mientras él esté en la casa.
“Ojalá nos hubiéramos conocido en otro momento” ha sido la declaración de intenciones de la joven ante las emotivas palabras de Tasio. Sin embargo, él ha admitido que no sabe si le habría gustado en el pasado, cuando era “un pieza”.
No obstante, Paula ha dado un paso más… ¡y ha terminado por declararse sin rodeos!: “Aun siendo un pieza, también me hubiera enamorado locamente de ti”.
Esta confesión ha dejado sin palabras a Tasio, que ha optado por por finalizar su conversación con la joven y se marcharse apresuradamente a la comida en su honor. ¿Sentirá Tasio lo mismo por Paula o este amor no será correspondido?
