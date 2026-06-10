Miguel Ángel Muñoz confirma la muerte de su madre, Cristina Blanco: "Tu vida ha sido la montaña rusa"

Miguel Ángel Muñoz ha querido despedirse públicamente de su madre, Cristina Blanco, tan solo unas horas después de conocerse su fallecimiento. A través de una emotiva publicación en redes sociales, el actor ha compartido un mensaje en el que ha recordado la compleja vida de su madre, sus dificultades de salud y el gran amor que siempre sintió por ella.

"Querida mamá: Has sido una mujer valiente, carismática, con muchísimo carácter y tremendamente pasional", ha escrito al inicio de un mensaje en el que también ha dicho algunas de las cosas que más admiraba de ella.

Miguel Ángel ha descrito a su madre como una persona única, capaz de superar situaciones que parecían imposibles para los demás: "Una mujer tocada con una varita mágica capaz de hacer lo imposible para la mayoría de los mortales".

En su despedida, el actor también ha reflexionado sobre la intensa vida que llevó su madre, marcada por muchos altibajos: "Tu vida ha sido la montaña rusa más vertiginosa que uno pueda imaginar y la viviste al máximo, demasiadas veces al límite y muchas veces sin cinturón de seguridad".

Uno de los aspectos más personales del mensaje ha llegado cuando Miguel Ángel ha hablado abiertamente de la enfermedad mental con la que vivió su madre durante gran parte de su vida: "Has vivido desde muy joven con un trastorno mental que fue diagnosticado demasiado tarde".

La vidente Cristina Blanco y su hijo Miguel Ángel Muñoz | Gtres

Según ha explicado el actor, el carácter de su madre hacía que muchas veces quienes la rodeaban olvidaran la enfermedad que padecía: "Era tan complejo de entender para ti y de apreciar para los demás por tus enormes capacidades y habilidades sociales, que incluso en nuestro círculo más íntimo nos olvidábamos a diario de la enfermedad".

Cristina Blanco llevaba años alejada de la vida pública. En los últimos tiempos vivía en un centro especializado situado a las afueras de Madrid, donde recibía atención y cuidados constantes después de sufrir la amputación de una pierna hace tres años debido a sus problemas de salud.

Pese a las dificultades que marcaron parte de su relación, Miguel Ángel ha querido despedirse desde el agradecimiento y el amor: "Gracias mamá por haberme dado la vida, por quererme tanto". Una despedida con la que Miguel Ángel Muñoz ha querido recordar a su madre, mostrando el lado más humano y sincero.