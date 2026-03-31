Valentina se sincera con Andrés y le cuenta su gran secreto y la razón por la que llegó a Toledo

Valentina lleva días evitando a Andrés después de descubrir que estudió en la misma academia militar que su exnovio, pero Cloe la hizo entrar en razón y animó a su amiga a contarle la verdad al hijo de Damián.

Cuando la joven se ha encontrado a Andrés en el almacén se ha armado de valor para contarle su secreto más profundo, pero antes ha querido pedirle perdón por su por su mala actitud con él. El joven ha quitado importancia al asunto, no sin confesarle que le resulta desconcertante: “Tendrás tus motivos y lo respeto”.

Cuando Andrés se disponía a marcharse, Valentina no se lo ha pensado dos veces y le ha confesado la triste situación que vivió con su exnovio: “Yo no quería besarle, pero me dijo que tenía que complacerle porque era su princesa”.

La dependienta continuó contándole el fatal desenlace de la terrible noche que vivió con él: “Me tiró al suelo y le decía que por favor parara, pero acabó forzándole”, ha relatado entre lágrimas: “Ahora ya sabes por qué me comporto así contigo”.

El hijo de Damián solo ha podido agradecer la confianza que ha tenido Valentina para contarle esta dura experiencia. ¿Podrá ser Valentina un poco más libre ahora que se ha quitado un gran peso de encima?