Mika, Lola Índigo, Melendi y Pablo López serán los coaches de la próxima edición de La Voz en Antena 3

Antena 3 comienza los preparativos para poner en marcha la próxima edición de La Voz. Presentado por Eva González, La Voz ya ha elegido a las estrellas que formarán su nuevo elenco de coaches: Mika, Lola Índigo, Melendi y Pablo López.

Cuatro espectaculares artistas del panorama nacional e internacional que lideran las listas de ventas y que serán los responsables de hacer girar sus sillas en el plató de La Voz. Los cuatro ya conocen el formato y han podido ver cómo se vive desde dentro en años anteriores, lo que demuestra la grandeza del formato. En esta edición, todos lucharán de nuevo por tener en sus respectivos equipos a las mejores voces del país y llevarse así la victoria.

Líder absoluto de audiencias

El talent show de Antena 3 regresará un año más y lo hace plenamente consolidado como uno de los mayores espectáculos de la televisión. En su última edición, el programa que presenta Eva González fue líder absoluto de la noche de los viernes con un 13,5% de cuota de pantalla y una media de más de un millón de espectadores. El talent show consiguió congregar cada semana a más de 3,4 millones de espectadores únicos. Un auténtico éxito que demuestra la fortaleza del formato.

El programa triunfa y lo hace especialmente entre los más jóvenes. En su anterior temporada, el programa elevó sus datos entre el público de 13 a 24 años, promediando un 15,7% de cuota de pantalla en este target.

La Voz es una producción de Atresmedia en colaboración con ITV Studios Iberia. Para todos aquellos que quieran disfrutar del programa fuera de España, el programa también estará disponible a través de Antena 3 Internacional y la versión internacional de atresplayer.

La Voz es un formato de ITV Studios que cuenta con un total de 157 franquicias y con adaptaciones locales en 76 territorios. ITV Studios es una compañía global, que forma parte de ITV PLC, y produce en 13 países a través de más de 60 sellos en el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Francia, Alemania, los Países Nórdicos, Italia, Países Bajos y ahora también en España. ITV Studios Iberia vuelve a asumir, junto a Atresmedia, la producción integra de La Voz en España.

Los coaches de La Voz: grandes estrellas de la música

MIKA

Durante casi dos décadas, MIKA ha sido una de las voces más singulares de la música pop, combinando una creatividad innovadora con un éxito comercial global. Nacido como Michael Holbrook Penniman Jr., irrumpió en la escena internacional en 2007 con el éxito 'Grace Kelly' y su álbum debut multiplatino Life in Cartoon Motion, que vendió más de 8 millones de copias, generó 2.800 millones de reproducciones y alcanzó el número uno en las listas de 12 países. Su discografía incluye álbumes aclamados como The Boy Who Knew Too Much, The Origin of Love, No Place in Heaven y My Name Is Michael Holbrook, además de colaboraciones con Pharrell Williams, Ariana Grande, Gregg Wells y otros artistas.

Más allá de los estudios de grabación, MIKA es una reconocida personalidad televisiva: ha sido juez en X Factor Italia, coach en The Voice Francia y presentador de Stasera Casa Mika, galardonado con un premio Rose d’Or. En 2020, tras la explosión de Beirut, produjo el evento benéfico global I Love Beirut, que recaudó más de un millón de euros para labores de ayuda y llegó a audiencias de 106 países.

El brillante nuevo álbum de MIKA, Hyperlove, supone su primer trabajo de estudio en inglés desde 2019 y le muestra regresando al piano como eje central de su proceso compositivo, al tiempo que explora la tensión entre la emoción humana y la tecnología. Creado íntegramente a partir de fuentes analógicas y vintage, el disco pone en valor su voz de formación clásica, su talento para construir grandes canciones pop y la autenticidad emocional que ha definido toda su carrera. Hyperlove inaugura una nueva etapa para MIKA, impulsada por la curiosidad, la artesanía musical y la convicción de que la música tiene la capacidad de unir a las personas y trascender cualquier frontera.

LOLA ÍNDIGO

Lola Índigo se ha consolidado como una de las artistas más influyentes y exitosas de la música española actual gracias a una propuesta única que integra música, danza y una poderosa identidad visual. A lo largo de su carrera ha construido un universo artístico propio en el que cada etapa combina una fuerte personalidad estética con una visión creativa reconocible, convirtiéndose en una de las figuras más innovadoras del pop urbano en español. Desde su irrupción en la escena musical, ha acumulado numerosos éxitos multiplatino y se ha situado de forma recurrente entre las artistas españolas más escuchadas y con mayor proyección internacional. Su capacidad para conectar con distintas generaciones, junto a una propuesta escénica diferencial, la han convertido en una referencia indiscutible del entretenimiento musical contemporáneo.

Su trayectoria ha sido reconocida con algunos de los galardones más relevantes de la industria musical, entre ellos premios Billboard, MTV Europe Music Awards, LOS40 Music Awards y Premios Odeón, consolidando un recorrido marcado tanto por el éxito comercial como por el reconocimiento de crítica y público. En 2024 fue distinguida por segunda vez como Mejor Artista Española en los MTV EMAs, un reconocimiento que reafirma su impacto dentro de la escena musical nacional e internacional.

En 2025 alcanzó uno de los mayores hitos de su carrera con la gira de estadios La Bruja, La Niña y El Dragón, un espectáculo de gran formato que reunió a más de 120.000 asistentes y confirmó su posición como una de las artistas españolas con mayor capacidad de convocatoria. La magnitud de la producción, el protagonismo de la danza y la construcción narrativa del show reforzaron su papel como una de las grandes referentes del directo en España.

Actualmente presenta Romance de 1 Noche de Verano, una nueva etapa artística inspirada en la cultura andaluza, el imaginario popular y el legado literario de Federico García Lorca. Este proyecto amplía su universo creativo a través de una propuesta que fusiona tradición y contemporaneidad, manteniendo la música, la danza y la narrativa visual como ejes fundamentales de una identidad artística en constante evolución. La gira Romance de 1 Noche de Verano Tour continúa desarrollando este imaginario con una puesta en escena de gran formato que reafirma el sello creativo que ha definido toda su trayectoria.

MELENDI

Melendi (Ramón Melendi Espina) es un cantante y compositor español nacido en Oviedo, Asturias, en 1979. Se dio a conocer a principios de los años 2000 gracias a su estilo característico, que fusiona pop, rock y rumba, convirtiéndose en uno de los artistas más populares de la música en español. A lo largo de su trayectoria ha evolucionado musicalmente sin perder su identidad, cosechando numerosos éxitos y consolidando una amplia base de seguidores tanto en España como en Latinoamérica.

Casi más de nueve millones de oyentes en Spotify y más de cinco millones de suscriptores en YouTube confirman el éxito de la receta Melendi, completada recientemente con una gira que lo coronó como el artista español que más tickets ha vendido el último año. Pero todo esto no es nada nuevo. Desde su debut en solitario, el asturiano ha continuado un viaje musical indoblegable con 24 discos de platino, más de 3,5 millones de ejemplares y una larga serie de números uno y premios, registros que está dispuesto a superar con su último disco publicado recientemente "Pop Rock".

PABLO LÓPEZ

Pablo López es una de las figuras más importantes del pop contemporáneo en español. Un artista que canta y compone desde la verdad, con una sensibilidad única y una autenticidad que atraviesa cada palabra, cada melodía y cada interpretación. Su universo artístico, construido desde la libertad y la honestidad, lo ha convertido en uno de los músicos más admirados y respetados del panorama nacional.

Considerado uno de los autores más relevantes de nuestro país, Pablo López atraviesa uno de los momentos más sólidos y definitorios de su carrera. Tras más de una década de trayectoria, cuatro álbumes de estudio y una constante evolución artística, se ha consolidado como un referente indiscutible tanto por su capacidad compositiva como por la intensidad emocional de sus directos, considerados entre los más impactantes de la música española actual.

Virtuoso del piano, de la voz y de la composición, el artista ha construido una discografía de enorme éxito desde su debut con “Once Historias y un Piano” (2013), trabajo que le valió una nominación como “Mejor Nuevo Artista” en los Latin GRAMMY. A este le siguieron álbumes esenciales como “El Mundo y los Amantes Inocentes” (2015), “Camino, Fuego y Libertad” (2017) y “Unikornio: Once Millones de Versos Después de Ti” (2020), todos ellos respaldados por grandes cifras de ventas y giras multitudinarias.

Su conexión con el público ha batido récords dentro y fuera de España. De hecho, Pablo López se convirtió en el primer artista español en entrar en la prestigiosa lista Pollstar, referente mundial en venta de entradas y giras internacionales.

En 2024 celebró su décimo aniversario musical con una extensa gira por España, Europa y América, superando los 100 conciertos y acumulando más de 30 “sold out”. En 2025 retomó además su exitoso formato Concierto 360º. Un piano y una voz, una propuesta íntima y revolucionaria que marcó un antes y un después en su carrera y que volvió a agotar localidades en cada una de sus fechas, ofreciendo experiencias únicas e inolvidables para el público.