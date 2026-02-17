Valentina, desconsolada, le confiesa a Claudia y a Carmen su secreto: “Mi exnovio me forzó”

Claudia y Carmen parece que han conseguido entablar una amistad con Valentina, quien, pese a su timidez y distancia, ha visto en ellas dos personas en las que confiar. Ambas dependientas le han contado la historia que sucedió en la colonia con Fina y Santiago, y que fue uno de los motivos que llevó a la joven a marcharse de allí.

La similitud entre lo que le sucedió a Fina y lo que está viviendo Valentina ha hecho que la soriana se abra con ellas. “Yo también estoy pasando por un problema parecido”, ha explicado.

Ambas dependientas se han quedado sin habla: “Os prometo que yo no le provoqué, soy una mujer decente”, se ha querido excusar Valentina.

El apoyo de sus compañeras de habitación ha sido inmediato y, pese a la horrible historia, la nueva dependienta ha logrado contar todo lo sucedido, hasta la negativa de su madre a denunciar a Rodrigo.

“No te preocupes que tu secreto está a salvo con nosotras” ha asegurado Carmen.

La situación está llevando a Valentina a la desesperación y la reaparición de su novio por la colonia le provoca estar en estado de alerta constante.