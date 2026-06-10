Llegar muy lejos, el objetivo de los concursantes de esta noche en ¡Salta!: “Manos arriba”

Tras el éxito del estreno de la segunda temporada, Antena 3 emite esta noche un nuevo programa de ¡Salta! cargado de adrenalina y premios. Tras El Hormiguero, Manel Fuentes recibe a nuevos concursantes que están dispuestos a poner a prueba sus conocimientos… y también su miedo a las alturas.

En el juego tiene un papel fundamental lograr el puesto de controller, ya que elige el orden en el que el resto juegan. Su reto es conseguir que los demás le vayan despejando el camino para responder él correctamente en la ronda final. ¿O quizá haya algún controller que se arriesgue a recorrer el puente de principio a fin… y lo consiga?

En cada ronda se proponen varias afirmaciones de cultura general divertidas y engañosas. El concursante tiene que analizarlas y elegir una. Descubrirá si la elegida es correcta o no, saltando sobre la afirmación escrita en el suelo. Si responde mal, el suelo del puente se vence y caen al vacío. Si es correcta, avanzan a la siguiente ronda. El juego se va complicando en cada ronda hasta llegar a la ronda final, y décima, en la que optarán a llevarse al premio máximo de 50.000 euros. ¡Dale al play y descubre cómo empieza el programa de esta noche!

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