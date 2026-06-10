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Capítulo 579

Gabriel siembra las dudas en Valentina para vengarse de Andrés: "Él no quiere separarse de Begoña"

El director de la perfumería ha respondido a la ayuda que Andrés ofreció a Begoña para impedir su marcha a París.

Gabriel siembra las dudas en Valentina para vengarse de Andrés: "Él no quiere separarse de Begoña"

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Gabriel no perdona que Andrés haya ayudado a Begoña para que consiguiera evitar su marcha a París, así que ha decidido tomarse la justicia por su mano, golpeando al hijo de Damián donde más le duele.

El director de la fábrica ha aprovechado un momento a solas con Valentina para sacar a la luz su mayor inseguridad: la relación de Begoña y Andrés.

Gabriel no ha dudado en hacer mella en la dependienta y le ha hecho creer que su novio no quiere que la enfermera se separe de él y por eso ha saboteado su marcha a París: “La única explicación es que Andrés no quiera separarse de Begoña”.

Aunque Valentina ha tratado de mantener la compostura ante las duras palabras del director, lo cierto es que se ha derrumbado al salir del despacho, dejando claro que Gabriel ha conseguido su propósito. ¿Se avecina una nueva crisis entre la pareja?

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