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iceberg
Vídeo: Un iceberg se desprende generando una ola gigante frente a la embarcación de unos turistas que se salvan de milagro
Los turistas, que grabaron la escena con sus teléfonos, lograron mover rápidamente la embarcación y ponerse a salvo. Afortunadamente no hubo heridos.
Imágenes impactantes en Groenlandia. Un grupo de turistas se ve sorprendido al desprenderse un enorme iceberg provocando una gran ola que se acerca rápidamente a su embarcación.
El vídeo muestra cómo se desprende el enorme bloque de hielo en cuestión de segundos.
Afortunadamente, los turistas lograron mover la embarcación para alejarse del peligro y nadie resultó herido. Ahora todos disfrutan de estas impactantes imágenes.Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.