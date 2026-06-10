Vídeo: Un iceberg se desprende generando una ola gigante frente a la embarcación de unos turistas que se salvan de milagro

Imágenes impactantes en Groenlandia. Un grupo de turistas se ve sorprendido al desprenderse un enorme iceberg provocando una gran ola que se acerca rápidamente a su embarcación.

El vídeo muestra cómo se desprende el enorme bloque de hielo en cuestión de segundos.

Afortunadamente, los turistas lograron mover la embarcación para alejarse del peligro y nadie resultó herido. Ahora todos disfrutan de estas impactantes imágenes.