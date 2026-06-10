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Momento del derrumbe de un iceberg en Groenlandia

Vídeo: Un gran iceberg se desprende generando una ola gigante frente a la embarcación de unos turistas | Antena 3 Noticias

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Vídeo: Un iceberg se desprende generando una ola gigante frente a la embarcación de unos turistas que se salvan de milagro

Los turistas, que grabaron la escena con sus teléfonos, lograron mover rápidamente la embarcación y ponerse a salvo. Afortunadamente no hubo heridos.

Juan Muñoz
Publicado:

Imágenes impactantes en Groenlandia. Un grupo de turistas se ve sorprendido al desprenderse un enorme iceberg provocando una gran ola que se acerca rápidamente a su embarcación.

El vídeo muestra cómo se desprende el enorme bloque de hielo en cuestión de segundos.

Afortunadamente, los turistas lograron mover la embarcación para alejarse del peligro y nadie resultó herido. Ahora todos disfrutan de estas impactantes imágenes.

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