La incómoda pregunta de Mine a Alya tras encontrarla en su casa con Cihan: "¿Te mueres de celos?"

La doctora ha entrado dispuesta a montar un pollo al encontrarse a su marido en casa de Mine: "¿Qué estás haciendo aquí, Cihan? Me has vuelto a mentir, ¿verdad que sí? Nunca lo has dejado con ella".

Cihan, muy incómodo, la ha invitado a entrar para que comprobara por sí misma lo que estaba ocurriendo: "Entra para que veas qué pasa. Ven".

Al ver el estado en el que se encontraba Mine, Alya se ha quedado completamente descolocada y ha preguntado qué había ocurrido. "¿Ya entiendes lo que hago aquí? Le ha dado un ataque. He tenido que traerla", le ha aclarado Cihan, antes de exigirle saber quién la había avisado. Al deducir que había sido Ugur, el jefe del clan ha salido furioso del piso, dejando a las dos mujeres solas.

Ha sido entonces cuando Mine, fuera de sí y bajo los efectos del alcohol, ha estallado contra Alya al verla en su casa: "¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Te mueres de celos? ¿No lo soportas?".

Alya ha intentado tranquilizarla al darse cuenta de que no estaba bien, pero la amante de Cihan ha seguido atacándola: "¡Vete! Estoy bien. ¿Qué has venido, para comprobarlo por ti misma? Pues ya lo has visto, Cihan ha vuelto. Nuestra relación no ha terminado".

A pesar de las provocaciones y de los continuos ataques, Alya ha preferido mantener la calma y no entrar en su juego. Lejos de responder con más reproches, ha mostrado compasión por el estado en el que se encontraba Mine: "No te hagas más daño. Mírate cómo estás. Cualquiera que te viera en este estado querría ayudarte, no te engañes".

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