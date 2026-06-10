Andrés desafía a Gabriel tras descubrir su jugada más sucia: "No voy a consentir que hagas daño a la gente que quiero"

Desde que el chantaje de Begoña frustró su plan de marcharse a París, Gabriel no ha parado hasta lograr vengarse de los De la Reina.

Por un lado, se ha reunido con el director de Floral y le ha convencido de mejorar la oferta de los De la Reina para arrebatarle los terrenos de Toledo.

No contento con ello, también ha decidido vengarse de Andrés haciéndole creer a Valentina que sigue enamorado de Begoña. Estas palabras hicieron mella en la joven, que ha vuelto a desconfiar de su novio.

Tras ello, el hijo de Damián no ha dudado en enfrentarse a Gabriel. Y es que, tras ser testigo de su reunión con Floral, se ha acercado a su primo con un mensaje claro: “Deja en paz a Valentina”.

Gabriel no se ha quedado callado y le ha dejado claro que, si Andrés se mete en su vida, él también se meterá en la suya: “Valentina tiene derecho a saber con quién está, o si no acabará loca como María”.

Estas palabras han indignado al joven De la Reina, quien le ha advertido que le seguirá vigilando: “No voy a consentir que hagas daño a la gente que quiero”.

Sin embargo, Gabriel no ha dado su brazo a torcer y le ha dado un irónico aviso: “Preocúpate más por esa chica, o acabarás destrozándole la vida”. ¿Volverá a salirse con la suya?

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