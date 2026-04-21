“No te vayas así”: Carmen se va de Toledo para cuidar a su madre, en medio de su enfado con Tasio

Carmen debe irse unos días a su pueblo en Sevilla para cuidar a su madre que se ha hecho daño en la cadera.

La joven se va en uno de los peores momentos por los que atraviesa su matrimonio. Carmen no le perdona a su marido que no llegara a tiempo a la comida que ella le había preparado con tanto esfuerzo y cariño. ¡Sigue muy enfada!

Tasio le dice a Carmen que quiere acompañarla a Sevilla, pero ella le dice que prefiere ir sola porque no quiere que vuelva a dejarla tirada.

Tasio vuelve a pedirle disculpas, pero Carmen está cansada. “Pensaba que habías cambiado, pero sigues siendo el egoísta de siempre”, le dice harta de su comportamiento mientras Paula, al otro lado de la puerta, no pierde detalle de la conversación.

Carmen le dice que espera que en este tiempo reflexione mientras coge la maleta y se marcha dejando a su marido con Paula sin saber que ambos se han besado más de una vez. ¿Volverá a caer Tasio en la tentación ahora que su mujer se marcha durante unos días?