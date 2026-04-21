Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 544

“No te vayas así”: Carmen se va de Toledo para cuidar a su madre, en medio de su enfado con Tasio

La madre de la joven se ha caído y la joven tiene que marcharse a Sevilla.

“No te vayas así”: Carmen se va de Toledo para cuidar a su madre, en medio de su enfado con Tasio

Publicidad

Carmen debe irse unos días a su pueblo en Sevilla para cuidar a su madre que se ha hecho daño en la cadera.

La joven se va en uno de los peores momentos por los que atraviesa su matrimonio. Carmen no le perdona a su marido que no llegara a tiempo a la comida que ella le había preparado con tanto esfuerzo y cariño. ¡Sigue muy enfada!

Tasio le dice a Carmen que quiere acompañarla a Sevilla, pero ella le dice que prefiere ir sola porque no quiere que vuelva a dejarla tirada.

Tasio vuelve a pedirle disculpas, pero Carmen está cansada. “Pensaba que habías cambiado, pero sigues siendo el egoísta de siempre”, le dice harta de su comportamiento mientras Paula, al otro lado de la puerta, no pierde detalle de la conversación.

Carmen le dice que espera que en este tiempo reflexione mientras coge la maleta y se marcha dejando a su marido con Paula sin saber que ambos se han besado más de una vez. ¿Volverá a caer Tasio en la tentación ahora que su mujer se marcha durante unos días?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

“No te vayas así”: Carmen se va de Toledo para cuidar a su madre, en medio de su enfado con Tasio

“No te vayas así”: Carmen se va de Toledo para cuidar a su madre, en medio de su enfado con Tasio

¡Menuda pillada! Claudia se queda sin palabras tras descubrir que…¡Mabel y Salva son más que amigos!

¡Menuda pillada! Claudia se queda sin palabras tras descubrir que…¡Mabel y Salva son más que amigos!

“No te quedes estancada”: la advertencia de Diyar a Seyran para alejarla de sus vidas

“No te quedes estancada”: la advertencia de Diyar a Seyran para alejarla de sus vidas

“Que no salga vivo del hospital”: el plan de Sadakat puede desatar la guerra esta noche en En tierra lejana
Avance | En tierra lejana

“Que no salga vivo del hospital”: el plan de Sadakat puede desatar la guerra esta noche en En tierra lejana

Las actrices nos dan las claves
Disfrútalo

Los motivos para ver ¿A qué estás esperando?: Placer femenino, risas y un alegato a la amistad

6
En tierra lejana | 20 de abril

Sadakat secuestra a Nare y la obliga a volver con Ozkan a la fuerza

La matriarca de los Albora ha descubierto el plan de huida de su hija y, tras un violento enfrentamiento, ha ordenado a sus hombres que la metan en el coche para llevarla de vuelta con su marido.

5
En tierra lejana | 20 de abril

Mine destapa lo que Cihan no quiere confesar: “Empiezas a sentir algo por Alya”

El jefe de los Albora ha ido al hospital para pedir explicaciones sobre el vídeo filtrado, pero se ha encontrado con una Mine dispuesta a todo para no perderlo.

4

Cihan admite haber ordenado el ataque contra Ecmel para salvar a Kaya

3

"Yo también renuncio a ti": el doloroso adiós de Alya ante la tumba de Boran tras descubrir su mentira

2

“No me divorciaría de ella ni aunque quisiera”: Cihan planta cara a Sadakat y blinda su matrimonio con Alya

Publicidad