El acuerdo con Brossard permite a los De la Reina conservar la perfumera

Después de semanas marcadas por la incertidumbre, Andrés y Tasio plantean una alternativa para salvar la perfumera. La propuesta pasa por ceder las acciones a Antoine Brossard a cambio de conservar los terrenos, la maquinaria y las instalaciones de Toledo, aunque renunciando al nombre y a las patentes de la empresa.

La respuesta del empresario francés desata la emoción entre los De la Reina. Damián comunica a su familia que el acuerdo permitirá mantener la propiedad de una perfumera propia y preservar más de 200 puestos de trabajo, una noticia que supone un giro radical tras la amenaza de traslado de la fábrica fuera de Toledo en Sueños de Libertad.

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