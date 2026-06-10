Sydney Sweeney estalla contra las polémicas de Euphoria: "Es una locura ver cómo las redes sociales manipulan las cosas"

Sydney Sweeney, la encargada de dar vida a Cassie Howard en la conocida serie de HBO Euphoria, ha concedido una entrevista en la que ha querido zanjar las constantes especulaciones que apuntaban a graves tensiones y problemas de agenda entre los miembros del reparto como causa del eterno retraso de la serie.

"Bueno, quiero decir, todos crecimos juntos en esta serie, así que es una locura ver cómo las redes sociales y la prensa manipulan las cosas", ha comentado la actriz de 28 años a la revista Vanity Fair.

Sweeney ha explicado que le resultaba bastante divertido ver cómo se asumía que lo éxitos cinematográficos de sus protagonistas dificultaban el calendario de rodaje. La actriz ha aclarado que contractualmente la serie siempre fue la prioridad absoluta para todos ellos: "Tuve la primera opción para HBO. Así que, en el momento en que me dicen: 'Hola, hoy es el primer día de rodaje', legalmente no puedo hacer nada más. Por lo tanto, mi agenda no afecta a la serie".

Las actrices Sydney Sweeney y Alexa Demie como Cassie y Maddy en la temporada 3 de Euphoria | HBO Max

Además, ha querido salir en defensa de sus compañeros de reparto asegurando que la situación era idéntica para el resto: "Todos estábamos en primera posición, así que no era que nuestros horarios lo estuvieran retrasando".

Más allá de las polémicas de producción, la intérprete ha sorprendido al revelar que el creador de la ficción, Sam Levinson, ya le había comunicado el sorprendente rumbo de su personaje mucho antes de recibir el guion oficial: "Así que, años antes de que empezáramos a grabar la tercera temporada, sabía que estaría casada con Nate, que viviríamos en un barrio residencial y que Cassie estaría más loca que nunca", ha desvelado.

Un giro que incluyó la controvertida trama en la que su personaje se convierte en creadora de contenido en OnlyFans, algo que para Sweeney encaja con la psicología de Cassie: "Desde el principio, se nota que Cassie tiene una gran necesidad de ser amada. Necesita la aprobación de los demás. No sabe amarse a sí misma a menos que alguien más la ame. Creo que le entusiasmaba la idea de que todas esas personas la amaran, la conocieran y sintieran que su mundo no era pequeño."

Además también ha comentado la conversación que tuvo con Sam Levinson acerca de la desnudez requerida para la trama: "¿Estoy de acuerdo con todas las decisiones de Cassie? ¿Tomaría yo personalmente esas decisiones? No, por supuesto que no. Pero soy actriz, ese es mi trabajo, y esta es la vida de Cassie. Poder hacerle justicia e interpretarla como debe ser interpretada significa dar vida a la visión de Sam y representar a Cassie de la manera más vulnerable y desquiciada posible."

Sydney Sweeney en la temporada 3 de Euphoria como Cassie | HBO Max

Esta madurez y evolución de la trama, marcada por un salto temporal de cinco años hacia la edad adulta, llega tras una etapa muy compleja para todo el equipo técnico y artístico. El accidentado camino de la serie estuvo condicionado no solo por las huelgas de Hollywood, sino por dolorosos sucesos reales como el hecho de que el final de Rue en Euphoria iba a ser otro, pero la muerte de Angus Cloud por sobredosis lo cambió todo de cara a ser más responsable con el mensaje de la historia.

Después de haber cerrado esta etapa tan exigente, la unión de gran parte del elenco parece mantenerse firme a pesar de las diferencias salariales que existen entre sus estrellas, un tema muy comentado tras desvelarse cuánto cobra Zendaya y cuánto Sydney Sweeney.