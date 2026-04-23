Salva se desahoga con Mabel sobre su pasado y le aconseja que no rompa la relación con su padre

Salva y Mabel están comenzando a ser algo más que amigos tras ambos confesarse sus sentimientos y su apasionado beso.

Sin embargo, la hermana de Miguel le deja claro a Salva que si quiere que lo suyo funcione deberían confiar el uno en el otro.

Por eso, Mabel le pide que le cuente algo sobre él y el cantinero, aunque le cuesta, le cuenta algunas cosas sobre su familia.

Salva le confiesa que su padre está vivo, pero que es como si no lo estuviera porque no tiene ninguna relación con él.

Le dice que no quiere saber nada de él y que le ha devuelto cada una de las cartas que le ha escrito.

“Le dice un daño imperdonable”, le dice muy triste el cantinero mientras Mabel intenta darle todo su apoyo.

Después, Salva le dice a Mabel que entiende que ella tendrá sus motivos para estar enfadad con su padre, pero que debería intentar solucionar las cosas con él.

“Un día te darás cuenta de que lo necesitas para seguir viviendo”, añadiendo que es consciente de que Pablo Salazar la quiere y mucho.