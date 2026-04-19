Semana del 20 al 24 de abril
Avance semanal de Sueños de libertad: Marta, en shock... ¡Darío le confiesa que Fina se marchó por culpa de Pelayo!
El joven decide contarle a la hermana de Andrés toda la verdad sobre la marcha de Fina.
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La semana que viene va a pasar de todo en Sueños de libertad.
Los De la Reina estarán devastados tras la muerte de Pelayo. Todos se prepararán para darle el último adiós y arropar a Marta y doña Clara, la madre de Pelayo, que viajará hasta Toledo para despedirse para siempre de su hijo.
Mientras tanto, Álvaro confesará a Beatriz que él fue quien acabó con la vida de Pelayo y ella le echará en cara lo que ha hecho. Debía darle un susto y no acabar matándole. Después, le pedirá que se mude de pensión para que nadie les relacione.
Tasio seguirá pensando en Paula y le acabará contando a su padre que llegó tarde a la comida que Carmen le había preparado porque estaba con ella. Mientras tanto, su mujer se sentirá cada vez más sola.
Por otro lado, Mabel y Salva no podrán más y acabarán besándose. La hija de los Salazar acabará admitiendo que le gusta Salva, aunque no quiere contarle nada a Claudia para no hacerle daño.
Nieves seguirá muy enfadada con Pablo, pero acabará reconociendo que sigue muy enamorada de él.
Y Darío llegará a casa de los De la Reina para despedir a Pelayo. Allí, acabará revelando a Marta que el político amenazó a Fina: si no se marchaba de la ciudad, contaría a la policía que Fina había matado a Santiago.
Marta se quedará en sock y se arrepentirá de haberse casado con Pelayo. Tanto será su enfado que se negará a ir al entierro de su marido. ¿Qué pasará?
Se viene semana intensa en la serie más vista de la television. Descubre todo lo que pasará en los próximos capítulos de Sueños de libertad adelantándote en atresplayer.
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