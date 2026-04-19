Avance semanal de Sueños de libertad: Marta, en shock... ¡Darío le confiesa que Fina se marchó por culpa de Pelayo!

La semana que viene va a pasar de todo en Sueños de libertad.

Los De la Reina estarán devastados tras la muerte de Pelayo. Todos se prepararán para darle el último adiós y arropar a Marta y doña Clara, la madre de Pelayo, que viajará hasta Toledo para despedirse para siempre de su hijo.

La familia De la Reina y Doña Clara en el capítulo 547 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Mientras tanto, Álvaro confesará a Beatriz que él fue quien acabó con la vida de Pelayo y ella le echará en cara lo que ha hecho. Debía darle un susto y no acabar matándole. Después, le pedirá que se mude de pensión para que nadie les relacione.

Tasio seguirá pensando en Paula y le acabará contando a su padre que llegó tarde a la comida que Carmen le había preparado porque estaba con ella. Mientras tanto, su mujer se sentirá cada vez más sola.

Carmen y Tasio en el capítulo 544 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Por otro lado, Mabel y Salva no podrán más y acabarán besándose. La hija de los Salazar acabará admitiendo que le gusta Salva, aunque no quiere contarle nada a Claudia para no hacerle daño.

Salva y Mabel en el capítulo 544 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Nieves seguirá muy enfadada con Pablo, pero acabará reconociendo que sigue muy enamorada de él.

Y Darío llegará a casa de los De la Reina para despedir a Pelayo. Allí, acabará revelando a Marta que el político amenazó a Fina: si no se marchaba de la ciudad, contaría a la policía que Fina había matado a Santiago.

Darío en el capítulo 546 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Marta se quedará en sock y se arrepentirá de haberse casado con Pelayo. Tanto será su enfado que se negará a ir al entierro de su marido. ¿Qué pasará?

Se viene semana intensa en la serie más vista de la television. Descubre todo lo que pasará en los próximos capítulos de Sueños de libertad adelantándote en atresplayer.