Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Semana del 20 al 24 de abril

Avance semanal de Sueños de libertad: Marta, en shock... ¡Darío le confiesa que Fina se marchó por culpa de Pelayo!

El joven decide contarle a la hermana de Andrés toda la verdad sobre la marcha de Fina.

Publicidad

La semana que viene va a pasar de todo en Sueños de libertad.

Los De la Reina estarán devastados tras la muerte de Pelayo. Todos se prepararán para darle el último adiós y arropar a Marta y doña Clara, la madre de Pelayo, que viajará hasta Toledo para despedirse para siempre de su hijo.

La familia De la Reina y Doña Clara en el capítulo 547 de Sueños de libertad
La familia De la Reina y Doña Clara en el capítulo 547 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Mientras tanto, Álvaro confesará a Beatriz que él fue quien acabó con la vida de Pelayo y ella le echará en cara lo que ha hecho. Debía darle un susto y no acabar matándole. Después, le pedirá que se mude de pensión para que nadie les relacione.

Tasio seguirá pensando en Paula y le acabará contando a su padre que llegó tarde a la comida que Carmen le había preparado porque estaba con ella. Mientras tanto, su mujer se sentirá cada vez más sola.

Carmen y Tasio en el capítulo 544 de Sueños de libertad
Carmen y Tasio en el capítulo 544 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Por otro lado, Mabel y Salva no podrán más y acabarán besándose. La hija de los Salazar acabará admitiendo que le gusta Salva, aunque no quiere contarle nada a Claudia para no hacerle daño.

Salva y Mabel en el capítulo 544 de Sueños de libertad
Salva y Mabel en el capítulo 544 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Nieves seguirá muy enfadada con Pablo, pero acabará reconociendo que sigue muy enamorada de él.

Y Darío llegará a casa de los De la Reina para despedir a Pelayo. Allí, acabará revelando a Marta que el político amenazó a Fina: si no se marchaba de la ciudad, contaría a la policía que Fina había matado a Santiago.

Darío en el capítulo 546 de Sueños de libertad
Darío en el capítulo 546 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Marta se quedará en sock y se arrepentirá de haberse casado con Pelayo. Tanto será su enfado que se negará a ir al entierro de su marido. ¿Qué pasará?

Se viene semana intensa en la serie más vista de la television. Descubre todo lo que pasará en los próximos capítulos de Sueños de libertad adelantándote en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Marta en el capítulo 546 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Marta, en shock... ¡Darío le confiesa que Fina se marchó por culpa de Pelayo!

Toscano descubre lo qué se esconde bajo las tierras de María: “Hay cobre”

Toscano descubre lo qué se esconde bajo las tierras de María: “Hay cobre”

La policía detiene a Bosco por asesinato tras una fuerte discusión

La policía detiene a Bosco por asesinato tras una fuerte discusión

Pelayo en Sueños de libertad
SU DESPEDIDA

Alejandro Albarracín se sincera tras la muerte de Pelayo en Sueños de libertad: "Nunca me imaginé recibir tanto cariño"

Seyran y Ferit se enfrentan a sus sentimientos con Sinan al acecho: esta noche, en Una nueva vida
Avance de Una nueva vida

Seyran y Ferit se enfrentan a sus sentimientos con Sinan al acecho: esta noche, en Una nueva vida

¿Lo habías reconocido? El pasado de Alper Çankaya en Secretos de familia antes de ser Sahin Albora en En tierra lejana
Cara conocida

¿Lo habías reconocido? El pasado de Alper Çankaya en Secretos de familia antes de ser Sahin Albora en En tierra lejana

Antes de formar parte del clan de los Albora, Alper Çankaya dejó una huella imborrable en Secretos de familia que muy pocos recordaban.

Mabel por fin se deja llevar y besa a Salva
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Mabel por fin se deja llevar y besa a Salva

Los jóvenes no han podido contener sus sentimientos y se han dejado llevar en la trastienda de la cantina.

Alejandro Albarracín se despide de Pelayo en Sueños de libertad

Alejandro Albarracín se despide para siempre de Pelayo en Sueños de libertad: "Me parece que es un buen final"

Ginger presenta las familias de ¿A qué estas esperando?: Suegros complicados, morenazos y galletas con aliño

Descubre las familias de ¿A qué estás esperando?: Suegros complicados, morenazos y galletas con aliño

Alejandro Albarracín da las claves de la despedida de Pelayo en Sueños de libertad

"¡Vamos a darlo todo!": Así ha sido el último día de Alejandro Albarracín en Sueños de libertad

Publicidad