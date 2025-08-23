Publicidad
Sueños de libertad
Fina se despide en silencio de Marta antes de su marcha forzada
La joven oculta su tristeza mientras vive una noche intensa con Marta, sabiendo que un chantaje la obliga a abandonar todo sin revelar la verdad.
En Sueños de libertad, Fina ha compartido una noche cargada de emociones con Marta, intentando que nada parezca distinto. Aunque sabe que debe huir a Argentina, ha preferido callar y disfrutar cada instante.
Pelayo la ha chantajeado: si no se marcha, la denunciará. Marta, ajena a todo, habla del futuro con ilusión. Fina solo logra decirle cuánto la ama, dejando entrever que algo ocurre. Ambas se abrazan y se despiden con ternura.