Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 541

“No me marcho hasta que estés más tranquila”: Tasio deja de lado el convite familiar en su honor para consolar a Paula

El hijo de Damián se ha encontrado a la joven llorando en el parque y se ha parado a hablar con ella, olvidando que su familia le estaba esperando con una comida en su honor.

Tasio consuela a Paula

Publicidad

Tasio está viviendo uno de sus momentos más gloriosos en la empresa familiar. El joven ha logrado un acuerdo muy beneficioso para La Industrial y Damián lo ha querido celebrar por todo lo alto con una emotiva comida familiar.

Carmenhabía terminado de preparar el banquete cuando se ha extrañado de la tardanza de su marido. Y es que, el joven se ha encontrado a Paula llorando en el parque y no ha podido evitar sentarse con ella y consolarla.

La joven se ha desahogado con Tasio sobre las consecuencias de su humillante ruptura con Ángel. Y es que… ¡sus amigos la han dejado de lado!

El hijo de Damián no ha dado crédito a lo que Paula le estaba contado y ha tratado de reconfortarla: “Esas personas son gentuza, siento mucho todo lo que te ha pasado”.

Este encuentro casual ha servido al joven para olvidarse del convite familiar que él mismo preside, ¡y ha sido Paula quien se lo ha tenido que recordar!

Sin embargo, Tasio ha dejado claro a la asistenta que no se va a mover del sitio hasta que no esté más tranquila. ¿Será este el comienzo de un nuevo acercamiento entre los jóvenes?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Pelayo y Álvaro se enfrentana a vida o muerte

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pelayo reconoce a Álvaro y se enfrenta a él a vida o muerte

Salva se disculpa con Claudia

Capítulo 541 de Sueños de libertad; 16 de abril: Salva se disculpa con Claudia por haber herido sus sentimientos

Pelayo llama a Marta decidido a revelar la verdad sobre la marcha de Fina

Pelayo llama a Marta, decidido a revelar por fin la verdad sobre la marcha de Fina: "Tengo que contarte algo importante"

Beatris deja en manos de Álvaro su asunto con Pelayo
Capítulo 541

Beatriz deja en manos de Álvaro su asunto con Pelayo, aunque desconfía de él: “Esta vez no puedes meter la pata”

Tasio consuela a Paula
Capítulo 541

“No me marcho hasta que estés más tranquila”: Tasio deja de lado el convite familiar en su honor para consolar a Paula

Beatriz acepta trabajar como interna en casa de Begoña
Capítulo 541

Beatriz acepta trabajar como interna en casa de Begoña y da un paso de gigante en su chantaje a Gabriel

La mujer del director de la fábrica ha hecho esta jugosa oferta sin saber el gran secreto que esconde “Antonia”.

Así arranca el final de Perdiendo el juicio: “Sabían que veníamos a hablar con él”
Esta noche

Así arranca el final de la primera temporada de Perdiendo el juicio: “Sabían que veníamos a hablar con él”

Amanda y Gabriel llegan tarde. El hombre que podía resolver el caso aparece muerto… y las sospechas se multiplican en una escena cargada de tensión. Esta noche a partir de las 23.00h, último capítulo en antena 3.

5

“Yo no puedo amar”: Cihan se cierra en banda ante las preguntas más personales de Alya

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pelayo llama a Marta para confesarle toda la verdad sobre Fina

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pelayo llama a Marta para confesarle toda la verdad sobre Fina

Capítulo 540 de Sueños de libertad; 15 de abril: Begoña le confiesa a Nieves que sigue enamorada de Andrés

Capítulo 540 de Sueños de libertad; 15 de abril: Begoña le confiesa a Nieves que sigue enamorada de Andrés

Publicidad