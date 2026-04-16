“No me marcho hasta que estés más tranquila”: Tasio deja de lado el convite familiar en su honor para consolar a Paula

Tasio está viviendo uno de sus momentos más gloriosos en la empresa familiar. El joven ha logrado un acuerdo muy beneficioso para La Industrial y Damián lo ha querido celebrar por todo lo alto con una emotiva comida familiar.

Carmenhabía terminado de preparar el banquete cuando se ha extrañado de la tardanza de su marido. Y es que, el joven se ha encontrado a Paula llorando en el parque y no ha podido evitar sentarse con ella y consolarla.

La joven se ha desahogado con Tasio sobre las consecuencias de su humillante ruptura con Ángel. Y es que… ¡sus amigos la han dejado de lado!

El hijo de Damián no ha dado crédito a lo que Paula le estaba contado y ha tratado de reconfortarla: “Esas personas son gentuza, siento mucho todo lo que te ha pasado”.

Este encuentro casual ha servido al joven para olvidarse del convite familiar que él mismo preside, ¡y ha sido Paula quien se lo ha tenido que recordar!

Sin embargo, Tasio ha dejado claro a la asistenta que no se va a mover del sitio hasta que no esté más tranquila. ¿Será este el comienzo de un nuevo acercamiento entre los jóvenes?