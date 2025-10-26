Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Semana del 27 al 31 de octubre

Avance semanal de Sueños de libertad: Gabriel intentará acabar con la vida de Andrés

Gabriel intentará quitarse de en medio a Andrés y salir ileso de todo lo que ha pasado... ¿lo conseguirá?

La próxima semana en Sueños de libertad viene cargada de emociones.

Irene decidirá seguir su corazón y marcharse con José, por lo que la próxima será su última semana en la colonia, pero antes se despedirá de personas que han marcado para siempre su vida, como Digna o Damián. Al patriarca le hará una última e importante pregunta antes de marchar... ¿qué responderá?

Además, se despedirá de su hija Cristina, con quien ha creado una familia tantos años después. Ha triunfado el amor.

Irene y Cristina en el capítulo 425 de Sueños de libertad
Irene y Cristina en el capítulo 425 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Mientras, los De la Reina van a seguir muy preocupados por el estado de Andrés. ¿Conseguirá salir del coma?

Por otro lado, Gabriel sigue adelante con quitarse a sus enemigos de en medio y uno es Andrés. Como el joven descubrió que él estaba detrás de la explosión, aunque ahora esté en coma, ha decidido terminar con su vida.

¿Qué pasará? ¿Lo hará? ¿María tratará de impedirlo?

Gabriel en el capítulo 425 de Sueños de libertad
Gabriel en el capítulo 425 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Un amor del pasado de Carmen llegará a la colonia para cambiarlo todo. ¿Le contará a su marido que David, su primer novio, ahora trabaja allí? ¿Cómo reaccionará Tasio?

Carmen y su antiguo novio en el capítulo 425 de Sueños de libertad
Carmen y su antiguo novio en el capítulo 425 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

No te pierdas todo lo que pasará la próxima semana en Sueños de libertad.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Series

Gabriel y Andrés en el capítulo 424 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Gabriel intentará acabar con la vida de Andrés

Amanda y César

Impactantes revelaciones cambian el rumbo de César y los Oramas: no te pierdas los próximos capítulos de La Encrucijada

Ferit

“Te necesito más que nunca”: Ferit busca respuestas en el cementerio esta noche en Una nueva vida

Akin, personaje de Una nueva vida
Nuevo personaje

Akin, el nuevo pretendiente de Seyran que llega para destrozar la vida de Ferit y de los Korhan

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: David, un antiguo amor de Carmen, llega a la colonia
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: David, un antiguo amor de Carmen, llega a la colonia

"No te creas ni una palabra": David, a punto de descubrir el engaño de Patricia y Julia en los próximos capítulos de La Encrucijada
No te los pierdas

"No te creas ni una palabra": David, a punto de descubrir el engaño de Patricia y Julia en los próximos capítulos de La Encrucijada

Al ver que Julia queda a solas con su marido en el hospital, Patricia se teme lo peor y se presenta en mitad de su encuentro para evitar que la bomba estalle. ¿Lo conseguirá?

Ökkes
Nuevo personaje

¿Quién es Ökkes? Descubrimos la verdad del hombre que odia a Halis Korhan y cómo usa a Seyran y Ferit para su venganza

La llegada de Ökkes a Una nueva vida promete revolucionar la trama con un personaje cargado de misterio y tensión. ¿Quién es Ökkes y qué papel jugará en los secretos que rodean a los protagonistas? Te lo contamos.

Gabriel

"Andrés no puede despertarse": Gabriel, dispuesto a matar a Andrés la próxima semana en Sueños de libertad

Jaime Gutiérrez se despide de su personaje en Sueños de libertad: "Ir conociendo a Raúl en cada capítulo ha sido un regalo"

Jaime Gutiérrez se despide de su personaje en Sueños de libertad: "Ir conociendo a Raúl en cada capítulo ha sido un regalo"

Silvia Marsó y Abel Folk

Del escenario a la televisión: Abel Folk y Silvia Marsó, una pareja artística con historia antes de La Encrucijada

Publicidad