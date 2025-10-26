Avance semanal de Sueños de libertad: Gabriel intentará acabar con la vida de Andrés

La próxima semana en Sueños de libertad viene cargada de emociones.

Irene decidirá seguir su corazón y marcharse con José, por lo que la próxima será su última semana en la colonia, pero antes se despedirá de personas que han marcado para siempre su vida, como Digna o Damián. Al patriarca le hará una última e importante pregunta antes de marchar... ¿qué responderá?

Además, se despedirá de su hija Cristina, con quien ha creado una familia tantos años después. Ha triunfado el amor.

Irene y Cristina en el capítulo 425 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Mientras, los De la Reina van a seguir muy preocupados por el estado de Andrés. ¿Conseguirá salir del coma?

Por otro lado, Gabriel sigue adelante con quitarse a sus enemigos de en medio y uno es Andrés. Como el joven descubrió que él estaba detrás de la explosión, aunque ahora esté en coma, ha decidido terminar con su vida.

¿Qué pasará? ¿Lo hará? ¿María tratará de impedirlo?

Gabriel en el capítulo 425 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Un amor del pasado de Carmen llegará a la colonia para cambiarlo todo. ¿Le contará a su marido que David, su primer novio, ahora trabaja allí? ¿Cómo reaccionará Tasio?

Carmen y su antiguo novio en el capítulo 425 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

No te pierdas todo lo que pasará la próxima semana en Sueños de libertad.