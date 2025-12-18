Antena3
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta se enterará de los trapos sucios de Pelayo

Cárdenas le contará la verdad sobre su marido a Marta, ¿qué hará ella?

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Andrés se acercará a Begoña en un intento de solucionar las cosas, ¿qué pasará?

Marta descubrirá toda la verdad sobre los trapos sucios de su marido a través de Cárdenas. ¿La chantajeará a ella también? ¿Qué va a hacer?

Cristina seguirá muy afectada por la muerte de Beltrán, y encontrará apoyo en Luz, que la convencerá para marcharse unos días en busca de un respiro.

Gabriel, sorprendido por la llamada de Isabel, decidirá emprender un viaje inesperado para intentar calmar la situación... ¿qué pasará?

Adelántate al capitulazo en atresplayer.

Series

Capítulo 460 de Sueños de libertad; 18 de diciembre: los Merino, muy enfadados por la nueva relación de su madre

Isabel llama a casa de la Reina y descubre que Gabriel está casado con Begoña... ¿qué pasará ahora?

Capítulo 460

Claudia se toma la infusión alterada por Maripaz... ¿qué pasará?

Capítulo 460

Continúa la tensión entre María y Gabriel... ¡cuando llama Isabel a la fábrica!

Capítulo 460

¡Las dos caras de la moneda! Los De la Reina se alegran por Damián mientras que los Merino regañan a Digna

Ambos patriarcas han dado las noticias en sus familias de su relación juntos, y las reacciones han sido totalmente opuestas.

