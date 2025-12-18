Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta se enterará de los trapos sucios de Pelayo

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Andrés se acercará a Begoña en un intento de solucionar las cosas, ¿qué pasará?

Marta descubrirá toda la verdad sobre los trapos sucios de su marido a través de Cárdenas. ¿La chantajeará a ella también? ¿Qué va a hacer?

Cristina seguirá muy afectada por la muerte de Beltrán, y encontrará apoyo en Luz, que la convencerá para marcharse unos días en busca de un respiro.

Gabriel, sorprendido por la llamada de Isabel, decidirá emprender un viaje inesperado para intentar calmar la situación... ¿qué pasará?

