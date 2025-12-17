Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Isabel vuelve a la carga y llama a Gabriel desde París

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Carmen se sentirá muy culpable tras haberse besado con David, su ex le recuerda a cuando estaba en el pueblo y todo le iba mejor, pero por otro lado sigue muy enamorada de Tasio. ¿Qué pasará?, ¿Le contará lo que le ha pasado a su marido?

Manuela entregará a Claudia su vestido arreglado para la entrega de premios. La joven estará nerviosa y Maripaz le dará una tila para relajarse sin que la joven sepa que su compañera le ha echado un laxante. ¿Qué pretende?

Damián le contará a sus hijos que ha retomado su relación con Digna y todos se alegran. Por otro lado, Luz y Gema animarán a sus maridos a que dejen el pasado a un lado y apoyen a su madre.

Además, Doña Clara le contará a Marta que Pelayo está preocupado por las amenazas de Cárdenas.

Y maría atenderá una llamada. ¡Es Isabel! La joven se hará pasar por la secretaria de un amigo abogado para ponerse en contacto con el De la Reina. Isabel sabe que el abogado quiere vengarse de su familia, pero, desde que volvió a París, no sabe nada de él y quiere respuestas. ¿Descubrirá que ahora está casado con Begoña?

