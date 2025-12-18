Óscar Casas destaca la química con Ana Mena en su nuevo proyecto

Óscar Casas vive un momento de plenitud profesional tras consolidarse en cine y televisión. En Ídolos, el cuarto de los hermanos Casas comparte protagonismo con Ana Mena, cuya presencia, asegura, potencia la historia. El actor reconoce que la conexión entre ambos fluyó desde el primer día, algo que también se refleja en la pantalla.

Casas insiste en que trabajar con la cantante ha sido sorprendentemente sencillo. A pesar de su corta trayectoria interpretativa, él destaca su capacidad para transformarse antes de cada escena y su fuerte instinto artístico.