Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio le planta cara a David y le deja claro que él es el marido de Carmen

El joven está cada vez más celos al ver lo bien que se lleva su mujer con su ex.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Andrés se enfrentará a María para intentar averiguar su conexión con Gabriel . Le dirá, además, que debe tener cuidado con él porque acabará traiconándola.

Joaquín le contará a su familia que Gema está decidida a seguir adelante con el embarazo, a pasear de su cardiopatía. ¿Qué hará él?, ¿apoyará a su mujer?

Los compañeros de Gaspar empezarán a preocuparse por él al ver que el cantinero se ha olvidado de abrir la cantina. El hombre después se justificará diciendo que se ha quedado dormido, pero ¿está perdiendo la memoria?

Marta pondrá distancia con Cloe, a pesar de que le confesará a Carmen que es mujer le atrae tras su beso con ella y le despierta una ilusión que creía dormida.

Por otro lado, Tasio hablará con David marcando territorio. Cada vez está más celoso y no puede soportar la buena sintonía que mantiene su mujer con su ex. El empresario le preguntará a David cuando piensa marcharse de la fábrica. ¿Qujé pasará?

Capítulo 457 de Sueños de libertad; 15 de diciembre: Cristina, al límite, pierde los papeles ante Cloe

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio le planta cara a David y le deja claro que él es el marido de Carmen

Andrés se enfrenta a Gabriel y le deja le amenaza: “Esta vez soy yo el que reparte el juego”

Tasio, fuera de control por los celos, explota contra Carmen: “Me preocupa cómo le miras tú”
Luz insiste a Gaspar para que se haga un chequeo tras sus continuos despistes, pero él se resiste
¿Pilladas? Pelayo sorprende a Marta y a Cloe, a punto de volver a besarse
El gobernador civil de Toledo interrumpe a su mujer y a la francesa en el momento menos indicado.

Verónica Sánchez analiza su relación con Clara: “Es la hija que a ella le gustaría tener”
La actriz nos explica cómo es la relación de Inés con Catalina y con la joven que no sabe que es su hija biológica.

La escena más escalofriante del secuestro: Akin convierte el dolor de su madre en una condena para Seyran

¿Arrepentimiento o estrategia?: esta noche Uras juega su carta más peligrosa en Renacer

“Acaba con ellos”: dos disparos ponen fin al secuestro de Seyran con un giro devastador

