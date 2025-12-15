Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio le planta cara a David y le deja claro que él es el marido de Carmen

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Andrés se enfrentará a María para intentar averiguar su conexión con Gabriel . Le dirá, además, que debe tener cuidado con él porque acabará traiconándola.

Joaquín le contará a su familia que Gema está decidida a seguir adelante con el embarazo, a pasear de su cardiopatía. ¿Qué hará él?, ¿apoyará a su mujer?

Los compañeros de Gaspar empezarán a preocuparse por él al ver que el cantinero se ha olvidado de abrir la cantina. El hombre después se justificará diciendo que se ha quedado dormido, pero ¿está perdiendo la memoria?

Marta pondrá distancia con Cloe, a pesar de que le confesará a Carmen que es mujer le atrae tras su beso con ella y le despierta una ilusión que creía dormida.

Por otro lado, Tasio hablará con David marcando territorio. Cada vez está más celoso y no puede soportar la buena sintonía que mantiene su mujer con su ex. El empresario le preguntará a David cuando piensa marcharse de la fábrica. ¿Qujé pasará?

