Isabel llama a casa de la Reina y descubre que Gabriel está casado con Begoña... ¿qué pasará ahora?

Capítulo 460
Isabel ha llamado a Perfumerías de la Reina preguntando por Gabriel, y María, sin reconocerla, le ha animado a que llamara a la casa mejor.
Cuando le ha cogido el teléfono Begoña e Isabel ha preguntado por Gabriel, ella se ha referido a él como "su marido". ¡Isabel no se lo podía creer!
A la joven le han saltado todas las alarmas y ha comenzado a poner mala cara... ¡Se ha quedado pálida al enterarse de que Begoña era su esposa!
Finalmente, no le ha dejado ningún recado y ha colgado sin desvelar quién era en realidad...
