Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: la tensión entre María y Gabriel a punto de estallar

Ambos mantendrán una sensual conversación en el despacho... ¿cómo acabará?

Gabriel María

Publicidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Gema quiere intentar hacer las paces con Joaquín, pero será clara... ¡quiere seguir adelante con su embarazo! ¿Qué le responderá su marido?

Por su parte, Delia querrá marcharse de casa De la Reina y le pedirá a Gabriel que la meta en una residencia de ancianos, pero en Toledo. ¿Cómo se lo tomará?

Gaspar se sincerará con don Agustín por la enfermedad de su padre... ¿le está pasando a él lo mismo?

En el despacho de la fábrica, Gabriel y María tendrán un peligroso acercamiento, ¿estallará la tensión que hay acumulada entre ellos?

Adelántate al capitulazo en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Gabriel María

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: la tensión entre María y Gabriel a punto de estallar

Gema

Capítulo 458 de Sueños de libertad; 16 de diciembre: Gema desoye las recomendaciones y decide seguir con su embarazo

Naz, entre la vida, la muerte y la mentira: ¿se descubrirá por fin la verdad sobre su embarazo?

Naz, entre la vida, la muerte y la mentira: ¿se descubrirá por fin la verdad sobre su embarazo?

Damián
Capítulo 458

Damián se disculpa con Gabriel ante toda la familia: “Has hecho méritos para estar con nosotros”

Delia
Capítulo 458

Delia vuelve a sospechar de Gabriel tras la confesión de Digna

Marta
Capítulo 458

Marta le pone límites a Cloe a pesar de su propuesta de una nueva aventura: “Ojalá encuentres la llave para liberarte”

La francesa le ha pedido que sea valiente y que se lance a dejarse llevar, y le deja claro que ella no le ofrece algo como lo que ya tuvo con Fina.

“¡Esta me la apunto!”: los actores de Las hijas de la criada juegan a adivinar el significado de expresiones cubanas
¡Ponte a prueba!

“¡Esta me la apunto!”: los actores de Las hijas de la criada juegan a adivinar el significado de expresiones cubanas

A pesar de que sus personajes no han tenido trama en Cuba, hemos querido someter a Judith Fernández, Roque Ruíz y Federico Pérez a un divertido juego de expresiones cubanas.

Carmen

Carmen anima a Marta a que pase página: “No puedes vivir renunciando a tu felicidad”

“Solo eres fuerte con nosotras”: Esme explota contra Kazim y lo abofetea antes de derrumbarse en sus brazos

“Solo eres fuerte con nosotras”: Esme explota contra Kazim y lo abofetea antes de derrumbarse en sus brazos

Çağla sigue a Harun y encuentra a Uras en casa de Maral: esta noche todo se enreda en Renacer

Çağla sigue a Harun y encuentra a Uras en casa de Maral: esta noche todo se enreda en Renacer

Publicidad