Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: la tensión entre María y Gabriel a punto de estallar

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Gema quiere intentar hacer las paces con Joaquín, pero será clara... ¡quiere seguir adelante con su embarazo! ¿Qué le responderá su marido?

Por su parte, Delia querrá marcharse de casa De la Reina y le pedirá a Gabriel que la meta en una residencia de ancianos, pero en Toledo. ¿Cómo se lo tomará?

Gaspar se sincerará con don Agustín por la enfermedad de su padre... ¿le está pasando a él lo mismo?

En el despacho de la fábrica, Gabriel y María tendrán un peligroso acercamiento, ¿estallará la tensión que hay acumulada entre ellos?

