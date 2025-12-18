¡Las dos caras de la moneda! Los De la Reina se alegran por Damián mientras que los Merino regañan a Digna

Damián y Digna les han contado a sus respectivas familias que han retomado su relación juntos... ¡y las reacciones han sido muy distintas!

Mientras los De la Reina se han alegrado mucho por la reconciliación, especialmente tras el difícil momento que ha pasado Damián en la última época; los Merino se han enfadado mucho con su madre. Han sido Joaquín y Luis los más disgustados con la situación ya que creen que mucha parte de la culpa del sufrimiento que han pasado, ha sido de Damián.

En los De la Reina, Begoña, Andrés, Marta y María se han alegrado mucho..."Yo nunca perdí la esperanza de que fueran a volver", le ha comentado Begoña.

¿Qué va a pasar ahora?