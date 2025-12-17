Capítulo 459 de Sueños de libertad; 17 de diciembre: Gaspar se confiesa con don Agustín: teme padecer demencia como su abuelo

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Delia ha descubierto que su hijo Gabriel le ha pagado un mes más en la residencia de Tenerife lo que le confirmado que el abogado quiere que su madre se marcha de Toledo.

Gema y Joaquín por si se han reconciliado. El empresario ha decidido apoyar a su mujer en su gran sueño de convertirse en madre. Le ha prometido que estará a su lado pase lo que pase.

Por otro lado, la pequeña Julia ha descubierto que sus abuelos están juntos y se ha alegrado mucho. Sin embargo, Joaquín y Luis no opinan lo mismo y no ven con buenos ojos la relación de su madre con su tío.

Además, David se ha lanzado y…¡ha besado a Carmen! La joven está muy a gusto con él, pero sabe que no puede ser. ¡Ella está felizmente casada con Tasio!

Y también ha habido otro beso que nos ha dejado sin palabras. ¡María ha besado a Gabriel! ¿Pasará algo más entre ellos?

Además, Gaspar está cada vez más preocupado y se ha desahogado con don Agustín. Tiene cada vez más despistes y tiene miedo de padecer demencia como su abuelo.

Y el detective le ha contado a Andrés que ha encontrado a una ex de Gabriel, Beatriz, que podría ser clave para desenmascarar al abogado. ¿Qué pasará?

Vuelve a ver este capitulazo en atresplayer.