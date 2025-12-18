Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Avance | Capítulo 51

“No estoy de acuerdo, pero es tu decisión”: César decide no entregar el vídeo de Octavio, esta noche en La Encrucijada

El mexicano no es capaz de entregar las pruebas que acabarían con Octavio, y se las da Amanda para que ella decida qué hacer.

“No estoy de acuerdo, pero es tu decisión”: César decide no entregar el vídeo de Octavio, esta noche en La Encrucijada

Publicidad

Julián López
Publicado:

Esta noche, César tomará una decisión de la que no hay marcha atrás. Puede acabar con Octavio y con Saúl de una vez por todas, pero parece que su amor por Amanda es más grande.

César descubre el vídeo del chantaje de Saúl a Amanda: “Vamos a ir a la Guardia Civil”

Amanda está siendo chantajeada por Saúl con ese vídeo, y ella no quiere entregarlo a la policía. El mexicano cree que lo correcto es presentar las pruebas, y cuando parece que va a hacerlo, se echa para atrás.

“No puedo entregarlo y hacer lo correcto”, le dice mientras le entrega el portátil, dejándole claro que no está de acuerdo con ella, pero que es “su decisión”.

Además, Amanda se ha mostrado muy distante con Sara desde que vio la grabación, y está dispuesta a contarle la verdad. ¿Cómo reaccionará su amiga? No te pierdas, esta noche, dos nuevos capítulos de La Encrucijada a las 22.50 horas en Antena 3. Y si no puedes esperar, ¡adelántate a la emisión en atresplayer!

La desesperación se apodera de Patricia

“¡Ayúdame!” La desesperación se apodera de Patricia al temer que podría haber perdido su bebé

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

“No estoy de acuerdo, pero es tu decisión”: César decide no entregar el vídeo de Octavio, esta noche en La Encrucijada

“No estoy de acuerdo, pero es tu decisión”: César decide no entregar el vídeo de Octavio, esta noche en La Encrucijada

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Isabel vuelve a la carga y llama a Gabriel desde París

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Isabel vuelve a la carga y llama a Gabriel desde París

Capítulo 459 de Sueños de libertad; 17 de diciembre: Gaspar se confiesa con don Agustín: teme padecer demencia como su abuelo

Capítulo 459 de Sueños de libertad; 17 de diciembre: Gaspar se confiesa con don Agustín, teme padecer demencia como su abuelo

María, en un arrebato, besa a Gabriel: “¿No negarás que había algo entre nosotros desde el principio?”
Capítulo 459

María, en un arrebato, besa a Gabriel: “¿No negarás que había algo entre nosotros desde el principio?”

Andrés encuentra la pieza clave que podría desenmascarar a Gabriel: Beatriz, su exnovia
Capítulo 459

Andrés encuentra la pieza clave que podría desenmascarar a Gabriel: Beatriz, su exnovia

David no puede reprimir más sus sentimientos y besa a Carmen, pero ella se aparta: “No puede ser”
Capítulo 459

David no puede reprimir más sus sentimientos y besa a Carmen, pero ella se aparta: “No puede ser”

El joven le confiesa a la mujer de Tasio que sigue muy enamorado de ella.

“Me tendrás pase lo que pase”: Joaquín acaba apoyando la decisión de Gema de seguir adelante con su embarazo
Capítulo 459

“Me tendrás pase lo que pase”: Joaquín acaba apoyando la decisión de Gema de seguir adelante con su embarazo

El matrimonio por fin se reconcilia tras muchos desencuentros entre ellos.

El valiente gesto de Şefika que demuestra cuánto quiere a Ferit: lo libera a espaldas de Halis

El valiente gesto de Şefika que demuestra cuánto quiere a Ferit: lo libera a espaldas de Halis

“Hace un viaje de la luz a la oscuridad tremendo”: Carlota Baró analiza el cambio de Renata en Las hijas de la criada

“Hace un viaje de la luz a la oscuridad tremendo”: Carlota Baró analiza el cambio de Renata en Las hijas de la criada

¡La bienvenida más especial! Bahar acompaña a Çağla en su primer día como doctora en el hospital

¡La bienvenida más especial! Bahar acompaña a Çağla en su primer día como doctora en el hospital

Publicidad