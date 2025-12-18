Avance | Capítulo 51
“No estoy de acuerdo, pero es tu decisión”: César decide no entregar el vídeo de Octavio, esta noche en La Encrucijada
El mexicano no es capaz de entregar las pruebas que acabarían con Octavio, y se las da Amanda para que ella decida qué hacer.
Esta noche, César tomará una decisión de la que no hay marcha atrás. Puede acabar con Octavio y con Saúl de una vez por todas, pero parece que su amor por Amanda es más grande.
Amanda está siendo chantajeada por Saúl con ese vídeo, y ella no quiere entregarlo a la policía. El mexicano cree que lo correcto es presentar las pruebas, y cuando parece que va a hacerlo, se echa para atrás.
“No puedo entregarlo y hacer lo correcto”, le dice mientras le entrega el portátil, dejándole claro que no está de acuerdo con ella, pero que es “su decisión”.
Además, Amanda se ha mostrado muy distante con Sara desde que vio la grabación, y está dispuesta a contarle la verdad. ¿Cómo reaccionará su amiga? No te pierdas, esta noche, dos nuevos capítulos de La Encrucijada a las 22.50 horas en Antena 3. Y si no puedes esperar, ¡adelántate a la emisión en atresplayer!
