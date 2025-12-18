Claudia se toma la infusión alterada por Maripaz... ¿qué pasará?

Maripaz quiere ser ella quien reciba el premio de la casa cuna y ha decidido... ¡envenenar a Claudia!

Mientras la joven se vestía en el cuarto con su tía Manuela, Maripaz ha ido a por una infusión para ella y le ha echado un laxante... ¿qué pretende hacer?

Manuela ha animado a Claudia para la ceremonia, y le ha recordado lo guapa que estaba mientras Maripaz asentía. Sin embargo, sin que la joven se diera cuenta, Maripaz la ha presionado para que se tomara la infusión... ¡Y le ha drogrado!

¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué le va a hacer a Claudia?