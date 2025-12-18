Resumen
Capítulo 460 de Sueños de libertad; 18 de diciembre: los Merino, muy enfadados por la nueva relación de su madre
Joaquín y Luis están muy enfadados con su madre por haber vuelto con Damián, y Gema y Luz intentan que la comprendan.
En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...
Movida por la rabia de no haber sido ella la elegida para el premio de la casa cuna, Maripaz le dará a Claudia una infusión con un laxante antes de la ceremonia... ¿qué le pasará?
Los De la Reina se tomarán mucho mejor que los Merino la relación entre Damián y Digna. Joaquín y Luis lo ven con malos ojos y son sus esposas las que les animan a que apoyen a su madre. ¿Qué habrán hecho al final?
Por su parte, Isabel llama de París preguntando por Gabriel, primero a la fábrica y luego a casa de la Reina. Cuando se lo ha cogido Begoña y se ha enterado de que es la esposa de Gabriel, no se lo podía creer... ¿qué va a hacer?
Vuelve a ver el capitulazo de Sueños de libertad en atresplayer.
