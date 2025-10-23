Gabriel consigue su objetivo: Damián da luz verde para buscar un nuevo socio capitalista

Damián ha cedido a las peticiones de sus hijos y le ha pedido a Gabriel que redacte un contrato de compraventa de acciones por si llegaran a necesitar usarlo.

En primera instancia, el patriarca se niega a que, entre un socio mayoritario nuevo, pero es consciente de que necesitan dinero y quiere que Perfumerías de la Reina perdure en el tiempo.

Cuando se ha ido el patriarca, Gabriel ha sonreído triunfante, después de todo lo que ha hecho para desestabilizar la empresa y la familia de la Reina, parece que ahora todo da sus frutos.

De hecho, llama triunfante a Brossard para comunicarles que se busca comprador.

¿Culminará su malvado plan?