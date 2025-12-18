Continúa la tensión entre María y Gabriel... ¡cuando llama Isabel a la fábrica!

María y Gabriel tienen un juego de tensión que está a punto de estallar.

Tras su primer beso, ella ha vuelto a verle al despacho y han seguido las insinuaciones por su parte... "Begoña no te da lo que necesitas"; le ha asegurado. Pero Gabriel parecía que la rechazaba y no estaba en su misma sintonía.

Mientras hablaban, una llamada ha irrumpido en el despacho cuando Gabriel se ha ido... ¡Y era Isabel desde París!

La ex secretaria de Perfumerías de la Reina y prometida de Gabriel, sin que nadie lo sepa, ha llamado preguntando por el abogado... ¿qué querrá?