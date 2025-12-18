María descoloca a Gabriel con un beso inesperado

En el despacho, Gabriel confiesa a María que sospecha que Andrés vuelve a influir en Begoña y teme que ambos estén urdiendo un plan común. La joven intenta restarle importancia, pero el ambiente se torna aún más tenso cuando, sin previo aviso, se lanza a besarlo, dejándolo completamente desconcertado y obligándolo a frenar la situación.

María le reprocha que no puede negar la química existente desde el inicio, mientras él insiste en que ahora no es el momento adecuado y menos con sus parejas al acecho.