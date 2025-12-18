Marisa queda fuera de la pensión de viudedad por no cumplir un requisito legal pese a 32 años de convivencia

Marisa afronta el duelo por la muerte de su esposo mientras se topa con un vacío legal que la deja sin protección económica. Aunque acredita una convivencia de tres décadas y un hijo en común, la normativa exige al menos dos años como pareja de hecho para acceder a la pensión.

La afectada en Y ahora Sonsoles asegura contar con documentación que demuestra su vida en común, desde el libro de familia hasta certificados municipales de convivencia. Aun así, se siente desamparada ante un sistema que, según afirma, no reconoce la realidad de miles de familias que formalizan tarde su situación administrativa.