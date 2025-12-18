Antena3
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Pilar Soto, la presentadora de los 90 que cambió de vida

Pilar Soto fue una de las presentadoras top de los 90, pero sus problemas con la alimentación la obligaron a retirarse. Llegó a temer por su vida, pero encontró refugio en la fe. Hoy, nos cuenta cómo ha sido su cambio de vida.

Pilar Soto fue una de las presentadoras estrella de los años 90. Su simpatía y profesionalidad conquistaron al público, pero, a raíz de sus problemas con la alimentación, se vio obligada a retirarse.

Su lucha contra la bulimia le hizo temer por su vida. Los médicos llegaron a desahuciarla y, justo en ese momento, su único refugio fue la fe. Fue entonces cuando Pilar Soto encontró en Dios un motivo para vivir.

Hoy, Pilar Soto nos cuenta cómo la religión cambió su vida. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena!

Acusado de acoso sexual.

Antonio, el falso masajista denunciado que se define como 'chochólogo': "No abusé de ella, éramos pareja"

Jorge Fernández alucina con que los concursantes no puedan resolver ‘Llegó el aguafiestas’

MEJORES MOMENTOS | 18 DE DICIEMBRE

“Se lo debes todo”: Joaquín tiene una gran suerte en este panel

Postre fácil y sencillo de Karlos Arguiñano: panna cotta de café con crema de chocolate

Solomillos de pollo con salsa de cerveza y naranja, una receta jugosa y barata de Karlos Arguiñano

La receta de solomillos de pollo con salsa de cerveza y naranja que ha elaborado Arguiñano nos llega desde la comunidad de Cocina abierta. Toñi Martín desde Alicante asegura que el ingrediente fundamental es el cariño.

La presión fiscal que nos ahoga.
Impuestos

"Cobro cien euros menos al mes. Soy más pobre que hace un año"

Asalariados, autónomos, pequeños empresarios… curioseamos en las nóminas y los ingresos de los contribuyentes: "Lo que más temo es el cierre del trimestre. Conozco a gente que pide créditos para pagar el IVA".

Un café con Azcón.

El 'juego de los christmas con Azcón': "A Sánchez le diría que disfrute de sus últimas Navidades en Moncloa"

Acusaciones de violación.

José Ignacio Landaluce se defiende de las acusaciones de acoso sexual: "No hay ninguna denuncia presentada por ninguna compañera"

Oihan, talent de La Voz

Así ha sido el camino de Oihan hacía la final de La Voz: “Volver al programa ha sido crecimiento personal y musical”

