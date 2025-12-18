A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Pilar Soto, la presentadora de los 90 que cambió de vida
Pilar Soto fue una de las presentadoras top de los 90, pero sus problemas con la alimentación la obligaron a retirarse. Llegó a temer por su vida, pero encontró refugio en la fe. Hoy, nos cuenta cómo ha sido su cambio de vida.
Pilar Soto fue una de las presentadoras estrella de los años 90. Su simpatía y profesionalidad conquistaron al público, pero, a raíz de sus problemas con la alimentación, se vio obligada a retirarse.
Su lucha contra la bulimia le hizo temer por su vida. Los médicos llegaron a desahuciarla y, justo en ese momento, su único refugio fue la fe. Fue entonces cuando Pilar Soto encontró en Dios un motivo para vivir.
Hoy, Pilar Soto nos cuenta cómo la religión cambió su vida. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena!
