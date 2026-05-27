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Capítulo 569 de Sueños de libertad; 27 de mayo: Valentina, ¿celosa de Begoña?

La dependienta ha comenzado a desconfiar de Andrés tras descubrir que le fue infiel a María con Begoña.

Valentina, ¿celosa de Begoña?

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

¡Pablo y Salva han protagonizado un fuerte enfrentamiento! El padre de los Salazar le ha exigido que se aleje de su hija tras descubrir su pasado delictivo.

Además, Nieves ha aconsejado a Mabel alejarse de Salva por esa misma razón, pero al joven está decidida a apostar por su relación.

Mientras, Don Agustín ha visitado a Paula para ofrecerle un trabajo con el que seguir adelante. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones del párroco?

En otro orden de cosas, Fina le ha confesado a Digna quién es Bianca y lo mucho que significó para ella durante su estancia en Argentina. ¡Tiene que decidir entre romperle el corazón a Marta o a ella! ¿Cuál será su decisión?

¡Andrés y Valentina no están atravesando un buen momento! A la joven le preocupa que le pueda ser infiel, tras haberle sido desleal a María con Begoña. ¿Estará celosa de ella?

Finalmente, Beatriz ha preparado todo para que Álvaro pudiera poner en marcha su plan. Sin embargo, el joven no solo ha robado las joyas de Begoña…¡También ha secuestrado a Juanito!

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