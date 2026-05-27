Ferit se desmaya cuando Seyran está a punto de revelar su gran secreto

Seyran se ha plantado en la habitación de Halis, decidida a no callarse ni una mentira más: "Tengo que decirte una cosa importante. Ferit hizo algo y creo que deberías saberlo". Halis, sorprendido por la seriedad de su nieta política, le ha pedido que vaya al grano: "Dime qué me quieres decir, Seyran".

Justo en ese instante de máxima tensión, la puerta se ha abierto de golpe y Ferit ha entrado en el dormitorio. Al verlos, el pánico se ha apoderado de él, sabiendo que su secreto estaba a solo un segundo de salir a la luz.

Lejos de achantarse al ver aparecer a su exmarido, Seyran lo ha mirado a los ojos y le ha dicho que ella no podía seguir callándose. El miedo a que su abuelo descubra semejante locura, sumado a la fragilidad de su salud y a la tremenda presión que lleva soportando estos días, ha provocado un cortocircuito inmediato en la cabeza de Ferit.

El cuerpo del joven Korhan no ha aguantado más este nivel de estrés y ha terminado por desmayarse. Un tremendo susto médico que, de manera desesperada, ha conseguido evitar la confesión de Seyran a última hora, dejando el gran secreto de las escrituras a salvo por los pelos... al menos de momento.

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