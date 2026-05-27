Pablo planta cara a Salva y le exige que se aleje de su hija tras descubrir su pasado: “Eres un vulgar ladrón”

Desde que el pasado de Salva salió a la luz, nada está siendo fácil para él. El cantinero decidió sincerarse con Mabel y le confesó que pasó diez años en prisión tras ser víctima de una injusticia de su antiguo jefe.

A pesar del shock inicial, la joven decidió apostar por su relación y olvidar este bache en la vida del cantinero. Sin embargo, todo ha cambiado cuando Pablo y Nieves han descubierto que el novio de su hija… ¡es un exconvicto!

Ante esta dura noticia, el padre de los Salazar no ha dudado en plantar cara a Salva y exigirle que se separe de su hija: “No eres más que un vulgar ladrón, siempre serás un paria”.

Salva no se ha quedado de brazos cruzados ante esta triste situación: el joven le ha dejado claro que ya ha pagado por sus pecados y le ha asegurado que nadie va a separarle de Mabel: “Aspiro a querer a su hija y a darle todo el amor que se merece”.

En paralelo, Nieves ha tratado de convencer a su hija para que deje a Salva, pero la joven no ha dado su brazo a torcer y le ha asegurado que deben darle libertad para decidir por ella misma: “¿Y si Salva es el amor de mi vida y no puedo estar con él porque mis padres me lo están pidiendo?”

La enfermera ha terminado por aceptar la decisión de su hija, no sin antes advertirla: “Solo quiero protegerte, pero decidas lo que decidas voy a estar contigo”. ¿Aceptarán los Salazar esta relación?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas