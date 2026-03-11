"¿Estás enfadada?": Marta se muestra esquiva con Cloe mientras vuelve a recordar a Fina

El enlace entre Damián y Digna ha sacado la vena más sensible de Marta. La joven no olvida la suya con Pelayo, ni lo que supuso para su relación con Fina. Y aunque ha intentado disimular delante de Cloe, la francesa no ha tardado en darse cuenta de que algo no va bien.

La hija de Damián se ha excusado hablando del estrés que suponen los preparativos de la boda, pero cuando Cloe le ha recordado lo guapa que estaba vestida de novia, los recuerdos han vuelto a florecer en su mente.

La representante de Brossard ha intentado tranquilizarla de una forma muy romántica: le ha ofrecido pasar la noche en su hotel favorito de Madrid. Sin embargo, la joven De la Reina ha rechazado la propuesta. Una negativa que ha dejado preocupada a la francesa. ¿A qué se debe realmente este rechazo?