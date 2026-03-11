Antena3
Capítulo 516

"¿Estás enfadada?": Marta se muestra esquiva con Cloe mientras vuelve a recordar a Fina

La francesa es consciente de que está distante con ella e intenta apoyarla, pero la joven De la Reina no se muestra a favor.

"¿Estás enfadada?": Marta se muestra esquiva con Cloe mientras vuelve a recordar a Fina

María Sicilia Fernández
El enlace entre Damián y Digna ha sacado la vena más sensible de Marta. La joven no olvida la suya con Pelayo, ni lo que supuso para su relación con Fina. Y aunque ha intentado disimular delante de Cloe, la francesa no ha tardado en darse cuenta de que algo no va bien.

La hija de Damián se ha excusado hablando del estrés que suponen los preparativos de la boda, pero cuando Cloe le ha recordado lo guapa que estaba vestida de novia, los recuerdos han vuelto a florecer en su mente.

La representante de Brossard ha intentado tranquilizarla de una forma muy romántica: le ha ofrecido pasar la noche en su hotel favorito de Madrid. Sin embargo, la joven De la Reina ha rechazado la propuesta. Una negativa que ha dejado preocupada a la francesa. ¿A qué se debe realmente este rechazo?

Desde que Claudia le contó a Mabel que le gusta Salva, la pequeña de los Salazar está moviendo cielo y tierra por dejarlos a solas, ¡y, por fin, hoy lo ha conseguido! Hace unos días ella misma organizó una cita junto a Salva y Claudia para ir de excursión a Toledo, pero en el momento de la verdad ha fingido tener dolor de cabeza para escabullirse y dejarlos a ellos dos solos. Aunque al principio Claudia no ha pillado la indirecta, la mirada de Mabel ha dicho más que mil palabras, y la dependienta de la tienda ha terminado por convencer al cantinero para seguir adelante con el plan sin Mabel: “Si no vamos se va a enfadar”. ¿Será esta la primera de muchas citas?
