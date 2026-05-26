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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina le confiesa a Digna toda la verdad sobre Bianca

La joven le acabará contando a la matriarca de los Merino quién es en realidad su misteriosa amiga de Argentina.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina le confiesa a Digna toda la verdad sobre Bianca

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Mabel estará dispuesta a todo con tal de seguir al lado de Salva y no va a permitir que sus padres se interpongan en su relación.

Valentina hablará seriamente con Andrés. Necesita asegurarse de que qiuere seguir con ella y sin dudas.

Por otro lado, Don Agustín irá a visitar a Paula a la pensión en la que ahora está viviendo y le ofrecerá un trabajo. ¿De qué será?

Además, Fina se desahogará con Digna. Le confesará que Bianca fue su amor en Argentina. Empezó siendo su amiga y poco a poco se fue enamorando de aquella misteriosa mujer. Sin embargo, ahora Fina está en un mar de dudas: o rompe el corazón de Bianca o el de Marta. ¿Qué decisión tomará?

Álvaro prepara todo para el gran robo de las joyas de Begoña, pero todo se complicará cuando Beatriz le avise de que la enfermera no quiere salir de casa.

Entonces, el hombre le dirá que le de unos tranquilizantes a la enfermera. Así podrá seguir adelante con el robo mientras ella duerme plácidamente. ¿Llevará a cabo el gran robo?

Descubre todas las respuestas adelantándote a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer.

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