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Capítulo 569

El robo de las joyas acaba en… ¡secuestro!: ¡Álvaro se lleva a Juanito sin que Begoña se entere!

Lo que solo iba a ser un robo ha terminado por convertirse en un secuestro que promete cambiar la vida de Álvaro y Beatriz para siempre.

Álvaro roba a Begoña y secuestra a Juanito

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Después de aceptar la propuesta de robar las joyas de Begoña, Álvaro se ha puesto manos a la obra. Y es que, una vez que Beatriz dejara todo listo para que su expareja pudiera entrar en la casa sin ser descubierto, dieron comienzo a la parte más importante del plan: ¡entrar en la casa y arrasar con este arsenal de piedras preciosas!

Cuando Álvaro ha llegado al dormitorio de Begoña, ella se encontraba totalmente somnolienta a causa de unos tranquilizantes que le ha dado Beatriz, por lo que se ha dispuesto a vaciar el joyero de la enfermera. ¡No ha dejado nada por coger!

Una vez cumplida su misión, Álvaro estaba a punto de salir de la habitación, pero ha decidido hacerse con un botín aún más preciado. Y es que, ¡ha secuestrado a Juanito!

El bebé se encontraba en la habitación junto a Begoña y aunque al principio el delincuente no había reparado en él, ha terminado por llevárselo sin que la enfermera se entere. ¿Está en peligro la vida de Juanito? ¿Por qué ha tomado Álvaro esta decisión?

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