Capítulo 493

Andrés le entrega la carta de nulidad a María: “El único que vas a seguir siendo infeliz eres tú”

La joven responde con mucha rabia a la comunicación de Andrés, y le deja claro que se marchará de casa de la Reina.

Andrés le entrega la carta de nulidad a María: "El único que vas a seguir siendo infeliz eres tú"

Andrés le ha entregado a María la carta que confirma que los trámites para hacer efectiva la nulidad matrimonial están en marcha. “Ahora al menos podemos rehacer nuestras vidas”, le ha comentado Andrés. Está convencido de que es lo mejor para los dos.

También le ha pedido a María que se quedara en casa hasta que la nulidad sea oficial para evitar especulaciones. Pero ella no está dispuesta… ¡se va de la casa de los De la Reina mañana mismo!

Así le ha confesado a Andrés que aún no sabe a dónde va a ir. Y el De la Reina le ha preguntado si también se alejaría entonces de su primo Gabriel. Ella le ha mirado con odio asegurándole: “Gabriel ha sido solo una distracción para soportar tus desprecios”.

María, más convencida, le ha dicho con odio que mientras ella rehará su vida, él seguirá atado a Begoña sin poder tener nada con ella.

“Nunca va a dejar a su marido por ti”, le ha susurrado. ¿Se marchará María para siempre?

