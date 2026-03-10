Antena3
Capítulo 515

Paula y Tasio se besan sin poder remediarlo y… ¡Manuela es testigo de todo!

Tasio hace reír a Paula y ambos no pueden evitar tener un momento de gran complicidad.

Paula y Tasio se besan sin poder remediarlo y… ¡Manuela es testigo de todo!

Marta García
A Paula le cuesta hablar con Tasio después de que él le hablara mal. Y es que se enfadó bastante después de que Paula le tirara sin querer a Carmen la salsa que estaba sirviendo. Aunque ella trató de disculparse, desde entonces han estado distantes.

Tasio ha tratado de disculparse, y ella le ha confesado que le cuesta perdonarle. “Lo que más me dolió es que me tomara el pelo”, le ha confesado seria. Pero Tasio ha conseguido darle la vuelta a la situación, disculparse y… ¡hacer que Paula se riera con él!

Así, de repente al marido de Carmen se le ha caído una figura del ajedrez y cuando ambos se han agachado a recogerla…. ¡se han besado! No han podido evitarlo. Y Manuela ha visto la escena. ¿Regañará a Paula o no le dirá nada? ¿se enterará Carmen pronto?

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna y Damián le piden a Pablo y Nieves que sean sus testigos de boda

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna y Damián le piden a Pablo y Nieves que sean sus testigos de boda

Capítulo 515 de Sueños de Libertad; 10 de marzo: Paula y Tasio se besan mientras Digna y Damián adelantan su boda

Capítulo 515 de Sueños de Libertad; 10 de marzo: Paula y Tasio se besan mientras Digna y Damián adelantan su boda

Digna y Damián deciden adelantar su boda y casarse esa misma tarde: "Me voy contigo al fin del mundo"

Digna y Damián deciden adelantar su boda y casarse esa misma tarde: “Me voy contigo al fin del mundo”

Luz cree que Miguel podría padecer un trastorno autista, pero él no se lo toma bien: "Nadie le ha pedido que investigue nada"
Luz cree que Miguel podría padecer un trastorno autista, pero él no se lo toma bien: “Nadie le ha pedido que investigue nada”

Álvaro se presenta al puesto de transportista en la fábrica y… ¡coincide con Gabriel!
Álvaro se presenta al puesto de transportista en la fábrica y… ¡coincide con Gabriel!

Tasio entrevista a Álvaro y… ¡Gabriel decide contratarle sin saber que es el novio de Beatriz!

Manu Baqueiro
Entrevista

Elena Rivera y Manu Baqueiro explican la relación entre Amanda y Gabriel en Perdiendo el juicio: "Es una unión muy potente"

Ni flechazo inmediato ni relación convencional. Los protagonistas de Perdiendo el juicio desvelan cómo evoluciona el vínculo entre Amanda y Gabriel, una conexión que se construye poco a poco y desde lugares muy distintos.

Ferit

¡Mert lo hace de nuevo!: la canción que confirma que el amor de Ferit y Seyran está más vivo que nunca

Germán Alcarazu y Marina Guerola

Germán Alcarazu y Marina Guerola interpretan a Nicolás y Manuela en Entre tierras: "Tenemos mucha relación de hermanos"

Adriana Torrebejano es Sonia Beched

Adriana Torrebejano, feliz en el papel de Sonia Beched: "Me encanta su humor y es una mujer como podría ser yo"

