Paula y Tasio se besan sin poder remediarlo y… ¡Manuela es testigo de todo!

A Paula le cuesta hablar con Tasio después de que él le hablara mal. Y es que se enfadó bastante después de que Paula le tirara sin querer a Carmen la salsa que estaba sirviendo. Aunque ella trató de disculparse, desde entonces han estado distantes.

Tasio ha tratado de disculparse, y ella le ha confesado que le cuesta perdonarle. “Lo que más me dolió es que me tomara el pelo”, le ha confesado seria. Pero Tasio ha conseguido darle la vuelta a la situación, disculparse y… ¡hacer que Paula se riera con él!

Así, de repente al marido de Carmen se le ha caído una figura del ajedrez y cuando ambos se han agachado a recogerla…. ¡se han besado! No han podido evitarlo. Y Manuela ha visto la escena. ¿Regañará a Paula o no le dirá nada? ¿se enterará Carmen pronto?