El pasado de Andrés y Begoña despierta la desconfianza de Valentina: “No puedo estar segura de que no acabes engañándome”

¡La relación de Andrés y Valentina es una montaña rusa de emociones! Cuando todo apuntaba a otra reconciliación entre ellos, un nuevo varapalo ha provocado una brecha entre la pareja.

En esta ocasión, Valentina ha comenzado a desconfiar de la lealtad de Andrés. Y es que, a la joven le preocupa que haya defendido a Tasio ante la infidelidad de Carmen, pero, sobre todo, no entiendo cómo pudo engañar a María con Begoña: “No puedo estar segura de que, si seguimos juntos, no acabes engañándome”.

Estas palabras no han sentado nada bien al joven De la Reina, que le ha pedido poner fin a esta conversación. Sin embargo, la joven ha hecho caso omiso de ello y ha seguido hurgando en su pasado: “¿Cómo es posible que engañaras a tu mujer y tuvieras una relación a escondida con la mujer de tu hermano”

Andrés, consciente de que no iba a empatizar con su situación, le ha pedido no remover viejas heridas “por respeto a Begoña”; unas declaraciones que no han sentado nada bien a Valentina: “Tu lealtad hacia Begoña es una deslealtad hacia mí”.

Todo apunta a que la relación entre los jóvenes no está pasando por su mejor momento. ¿Podrán superar esta crisis?

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