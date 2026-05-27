Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 569

El pasado de Andrés y Begoña despierta la desconfianza de Valentina: “No puedo estar segura de que no acabes engañándome”

La joven ha descubierto que Andrés le fue infiel a su mujer con Begoña, lo que ha llenado de dudas el futuro de la pareja.

El pasado de Andrés con Begoña despierta la desconfianza de Valentina: “No puedo estar segura de que no acabes engañándome”

Publicidad

¡La relación de Andrés y Valentina es una montaña rusa de emociones! Cuando todo apuntaba a otra reconciliación entre ellos, un nuevo varapalo ha provocado una brecha entre la pareja.

En esta ocasión, Valentina ha comenzado a desconfiar de la lealtad de Andrés. Y es que, a la joven le preocupa que haya defendido a Tasio ante la infidelidad de Carmen, pero, sobre todo, no entiendo cómo pudo engañar a María con Begoña: “No puedo estar segura de que, si seguimos juntos, no acabes engañándome”.

Estas palabras no han sentado nada bien al joven De la Reina, que le ha pedido poner fin a esta conversación. Sin embargo, la joven ha hecho caso omiso de ello y ha seguido hurgando en su pasado: “¿Cómo es posible que engañaras a tu mujer y tuvieras una relación a escondida con la mujer de tu hermano”

Andrés, consciente de que no iba a empatizar con su situación, le ha pedido no remover viejas heridas “por respeto a Begoña”; unas declaraciones que no han sentado nada bien a Valentina: “Tu lealtad hacia Begoña es una deslealtad hacia mí”.

Todo apunta a que la relación entre los jóvenes no está pasando por su mejor momento. ¿Podrán superar esta crisis?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz, dispuesta a todo por salvar a Juanito, apunta a Álvaro con una pistola

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz, dispuesta a todo por salvar a Juanito, apunta a Álvaro con una pistola

Valentina, ¿celosa de Begoña?

Capítulo 569 de Sueños de libertad; 27 de mayo: Valentina, ¿celosa de Begoña?

Álvaro roba a Begoña y secuestra a Juanito

El robo de las joyas acaba en… ¡secuestro!: ¡Álvaro se lleva a Juanito sin que Begoña se entere!

Fina confiesa a Digna su amor por Bianca: "O dejo a ella en la estacada o le rompo el corazón a Marta"
Capítulo 569

Fina confiesa a Digna su amor por Bianca: "O dejo a ella en la estacada o le rompo el corazón a Marta"

El pasado de Andrés con Begoña despierta la desconfianza de Valentina: “No puedo estar segura de que no acabes engañándome”
Capítulo 569

El pasado de Andrés y Begoña despierta la desconfianza de Valentina: “No puedo estar segura de que no acabes engañándome”

Pablo se enfrenta a Salva
Capítulo 569

Pablo planta cara a Salva y le exige que se aleje de su hija tras descubrir su pasado: “Eres un vulgar ladrón”

El Salazar y el cantinero han protagonizado una fuerte discusión mientras que Nieves ha tratado de aconsejar a su hija.

Ferit se desmaya cuando Seyran está a punto de revelar su gran secreto
Capítulo 87

Ferit se desmaya cuando Seyran está a punto de revelar su gran secreto

La joven Korhan se ha cansado de los secretos y ha acudido a la habitación del patriarca dispuesta a tirar de la manta. Los nervios y el pánico a ser descubierto han hecho que el cuerpo de Ferit diga basta.

Eva Ugarte se sincera con Megan Maxwell

Eva Ugarte se sincera con Megan Maxwell: “Me parezco a Carol en ocultar mi parte vulnerable”

Sahin rechaza la ayuda de Cihan tras su detención: "Somos enemigos"

Sahin rechaza la ayuda de Cihan tras su detención: "Somos enemigos"

¿Fin de su matrimonio? Alya cita a Cihan y Mine para firmar los papeles del divorcio

¿Fin de su matrimonio? Alya reúne a Cihan y Mine para firmar el divorcio

Publicidad