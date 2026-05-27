Fina confiesa a Digna su amor por Bianca: "O dejo a ella en la estacada o le rompo el corazón a Marta"

El regreso de Fina a Toledo ha traído consigo un nombre propio que está dando mucho de qué habla y ese no es otro que el de Bianca.

Desde que la fotógrafa hizo una llamada a esta misteriosa mujer no ha habido día en el que no nos preguntemos de quién se trata. Lo mismo le ha ocurrido a Digna, quien le ha pedido sin tapujos que le cuente todo sobre ella.

Y aunque al principio Fina se ha mostrado esquiva a responder a esta pregunta, ha terminado por desvelarle toda la verdad de su pasado en Argentina, no sin antes pedirle que no le cuente nada a Marta.

La joven le ha confesado que Bianca es una pintora de renombre, pero, sobre todo… ¡su amor durante su estancia en Buenos Aires! Y es que, la fotógrafa encontró en ella un salvavidas tras su traumática huida de la colonia y durante su dura enfermedad: “De no haber sido por su cuidado, estaría muerta”.

Además, la joven también le ha confesado que volvió a España con la intención de poner fin a su relación con Marta, pero al verla los sentimientos florecieron de nuevo y ya no sabe si volver a Argentina o quedarse en Toledo: “El amor que siento por Marta sigue intacto”.

“Es una decisión difícil”: Digna se ha mostrado muy comprensiva con Fina, quien ha terminado esta charla con una pregunta: “O dejo a Bianca en la estacada o le rompo el corazón a Marta”. ¿Cuál será su decisión?

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